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Trump'tan YPG'ye çekilin çağrısı: Türkiye karşısında şansları yok

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.10.2019 Güncelleme Tarihi: 13.10.2019
TRUMP'TAN YPG'YE ÇEKİLİN ÇAĞRISI!

Başkanı , terör örgütü 'ye "çekilin" çağrısı yaparken, "'nin hava gücü karşısında hiç şansları yok." dedi. 'den çekilme kararını savunan ABD Başkanı, askerlerimiz 50 sene daha Suriye'de kalamazdı" dedi.

Başkanı , terör örgütü /PKK'nın sınırından çekilme eğiliminde olduğunu ve örgütün çekilmesini umduğunu ifade etti.

Washington'da seçmenlerle bir araya gelen Trump, ABD askerlerini Barış Pınarı Harekatı bölgesinden çekme kararını değerlendirdi.

Geçen yıl "Irak ile Bölgesel Kürt yönetimi arasında kaldığını" ifade eden Trump bu sefer de "Türkiye ile YPG/PKK arasında kaldığını" ifade etti.

Trump, "Kürtler (YPG/PKK) Türkiye sınırı boyunca 22 mil, 30 kilometrelik alandan çekilme eğilimdeler ve bu iyi bir şey. Bırakın onların (Türklerin) sınırları onların olsun." diye konuştu.

ABD askerlerini bölgeden çekme kararını da değerlendiren Trump, "Kendi sınırımızı koruyamazken askerimizi Türkiye sınırında 50 yıl daha tutmamalıyız." dedi.

Kararı ne olursa olsun medyanın hedefi olacağını belirten Trump, "Aksine karar verseydim. Kalacağız, savaşacağız ve Türkiye'yi yeneceğiz deseydim yine, ne karar aldığıma bakılmaksızın nefret edeceklerdi." ifadesini kullandı.

YPG/PKK terör örgütünün çekilmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Trump, "Umarım çekilirler çünkü uçağınız yoksa savaş uçağı olan bir gücü yenmek çok zor." diye konuştu.

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