New York'ta silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Giriş Tarihi: 12.10.2019
ABD'de bu sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Güvenlik güçleri, Brooklyn'de yaşanan olayda saldırganın en az dört kişiyi öldürdüğünü ve üç kişiyi de yaraladığını belirtti.
ABD'nin New York kentinde Cumartesi sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Brooklyn'deki Utica Caddesi'nde bir saldırgan en az dört kişiyi vurarak öldürdü.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Associated Press (AP) haber ajansı, açılan ateşte yaralanan üç kurbanın ise hastaneye taşındığını aktarıyor.
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