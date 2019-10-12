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New York'ta silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.10.2019
ABD'DE SİLAHLI SALDIRI! ÖLÜ VE YARALILAR VAR

'de bu sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Güvenlik güçleri, 'de yaşanan olayda saldırganın en az dört kişiyi öldürdüğünü ve üç kişiyi de yaraladığını belirtti.

'nin kentinde Cumartesi sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. 'deki Utica Caddesi'nde bir saldırgan en az dört kişiyi vurarak öldürdü.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

(AP) haber ajansı, açılan ateşte yaralanan üç kurbanın ise hastaneye taşındığını aktarıyor.

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