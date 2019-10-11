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ABD'den Suudi Arabistan kararı! 3 bin asker...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.10.2019 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019
ABD'DEN SUUDİ ARABİSTAN KARARI! 3 BİN ASKER...

, ’a 2 savaş uçağı filosu, 2 Patriot füze bataryası, 1 hava seferi filosu ve 1 THAAD savunma sistemi gönderilmesine onay verdi. Pentagon Sözcüsü , "Daha önceki sevkiyatlarla birlikte geçen ay ki onay kapsamında gönderilen asker sayısı 3 bine tekabül ediyor." dedi.

(), " tehdidine" işaret ederek, 'a yeni hava unsurları, Patriot bataryaları ve bir (THAAD) Sistemi göndereceğini açıkladı.

Pentagon sözcüsü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "bölgesel risklere" ve "İran tehdidine" dikkat çekildi.

Hoffman, açıklamasında, "Bakan (Mark) Esper, Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) talebi üzerine Suudi Arabistan'a 2 savaş uçağı filosu, 2 Patriot füze bataryası, 1 hava seferi filosu, 1 Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) Sistemi gönderilmesine onay verdi." ifadelerini kullandı.

"ASKER SAYISI 3 BİNE TEKABÜL EDİYOR"

Esper'in Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı bu konuda bilgilendirdiğini ifade eden Hoffman, "Daha önceki sevkiyatlarla birlikte geçen ayki onay kapsamında gönderilen asker sayısı 3 bine tekabül ediyor." bilgisini paylaştı.

Mayıs ayından bu yana CENTCOM bölgesindeki asker sayısının 14 bin civarına artırıldığına dikkat çeken Hoffman, "ABD'nin İran rejimi ile çatışma peşinde olmadığını daha önce de belirttik. Ancak bölgede herhangi bir krize karşılık vermek ve ABD kuvvetlerini ve menfaatlerini korumak üzere bölgede güçlü bir askeri varlığı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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