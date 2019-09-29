Son dakika: Suudi Arabistan Kralı Selman'ın yakın koruması öldürüldü
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in yakın koruması öldürüldü. Korumanın Veliaht Prens tarafından görevden alındığı ve suikaste uğradığı iddia ediliyor.
Suudi devlet televizyonu Kral Selman'ın yakın koruması olarak görev yapan General Abdülaziz'in Cidde'de öldürüldüğünü açıkladı. Generalin bir arkadaşıyla tartışması sonucu vurularak hayatını kaybettiği aktarıldı.
SİYASİ BİR SUİKAST Mİ?
General Abdülaziz'in 2002 yılından beri Kral Selman'ın yakın korumalığını yaptığı ve Kral'ın en yakınındaki isimlerden biri olduğu belirtiliyor.
Abdülaziz'in bu ay içinde Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından görevden alındığı ve siyasi bir suikaste kurban gitmiş olabileceği belirtiliyor.
CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİNİ KABUL ETMİŞTİ
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İstanbul'da öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde sorumluluğunu kabul etmişti.
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