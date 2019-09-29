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Son dakika: Suudi Arabistan Kralı Selman'ın yakın koruması öldürüldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.09.2019 Güncelleme Tarihi: 29.09.2019
KRAL SELMAN'IN YAKIN KORUMASI ÖLDÜRÜLDÜ

Kralı Selman bin Abdülaziz'in yakın koruması öldürüldü. Korumanın tarafından görevden alındığı ve suikaste uğradığı iddia ediliyor.

Suudi devlet televizyonu 'ın yakın koruması olarak görev yapan 'in Cidde'de öldürüldüğünü açıkladı. Generalin bir arkadaşıyla tartışması sonucu vurularak hayatını kaybettiği aktarıldı.

SİYASİ BİR SUİKAST Mİ?

General Abdülaziz'in 2002 yılından beri Kral Selman'ın yakın korumalığını yaptığı ve Kral'ın en yakınındaki isimlerden biri olduğu belirtiliyor.

Abdülaziz'in bu ay içinde Muhammed bin Selman tarafından görevden alındığı ve siyasi bir suikaste kurban gitmiş olabileceği belirtiliyor.

CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİNİ KABUL ETMİŞTİ

Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İstanbul'da öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde sorumluluğunu kabul etmişti.

Veliaht Prens Bin Selman: Cemal Kaşıkçı cinayetinin sorumlusu benim! VELİAHT PRENS BİN SELMAN: CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİNİN SORUMLUSU BENİM!

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