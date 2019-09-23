23 Eylül 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Birleşmiş Milletler'den Kaşıkçı cinayeti sonrası Suudi Arabistan'a kınama

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.09.2019 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019
BM'DEN SUUDİ ARABİSTAN'A KINAMA

Son dakika haberi... İnsan Hakları Konseyi'ndeki bazı ülkeler gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ve ülkedeki insan hakları ihlallerinden dolayı 'ı kınadı.

İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden İnsan Hakları Konseyinin (İHK) 42'nci oturumunun son haftasında çoğunluğu Batılı bazı ülkeler, 'daki insan hakları ihlallerini ortak açıklamayla kınadı.

İHK'de Avustralya'nın BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçisi Sally Mansfield'in 20'den fazla ülke adına okuduğu ortak açıklamada, Suudi Arabistan'daki gazeteciler, insan hakları aktivistleri ve muhaliflere yönelik işkence, yasa dışı gözaltılar ve adaletsiz yargılama iddialarından derin endişe duyulduğu vurgulandı.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin açıklığa kavuşturulması ve cinayetin sorumlularının cezalandırılması için Suudi Arabistan'a çağrıda bulunuldu.

Ortak açıklamaya Avustralya'nın yanı sıra İngiltere, Almanya ve Kanada gibi ülkelerin de imza koyduğu öğrenildi.

BM İnsan Hakları Konseyinin 42'nci oturumu 27 Eylül Cuma günü sona erecek.

Geçen haziran ayında yapılan İHK'nin 41. oturumuna, Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini soruşturan BM Özel Raportörü Agnes Callamard'ın açıkladığı rapor damga vurmuştu.

Kaşıkçı cinayetine yönelik uluslararası soruşturma yürüten Özel Raportör Callamard, AA'ya yaptığı açıklamada, "Kaşıkçı'nın öldürülmesi uluslararası bir cinayetten daha fazlasıdır. Cinayette bir dizi uluslararası hukuk ihlal edildi. Cinayet, uluslararası ilişkilere büyük zarar verdi" ifadesini kullanmış, İHK'ye ve BM Güvenlik Konseyine sorumluların yargılanması için harekete geçme çağrısı yapmıştı.

AA

New York'taki Suudi etkinliğine Kaşıkçı iptali NEW YORK'TAKİ SUUDİ ETKİNLİĞİNE "KAŞIKÇI" İPTALİ
Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası Twitter'dan karar CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ SONRASI TWİTTER'DAN KARAR
Cemal Kaşıkçı'nın infazı hakkında itiraf CEMAL KAŞIKÇI'NIN İNFAZI HAKKINDA İTİRAF
Şok iddia! Cemal Kaşıkçı cinayetinin kilit ismi Kahtani öldürüldü mü? ŞOK İDDİA! CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİNİN KİLİT İSMİ KAHTANİ ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN