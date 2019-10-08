Akdeniz'de tekne battı! Çok sayıda ölü ve kayıp var...
İtalya Sahil Güvenliğince yapılan açıklamada, İtalya'nın güneybatısındaki Lampedusa'ya 10 kilometre mesafedeyken batan teknedeki 13 kişinin yaşamını yitirdiği, şu ana kadar 22 kişinin kurtarıldığı bildirildi.
Açıklamada, teknedeki göçmenlerden hayatını kaybedenlerin tümünün kadın olduğu, sahil güvenliğe bağlı birimlerin diğer kayıpların bulunması için arama kurtarma çalışmalarına devam ettiği bilgisi paylaşıldı.
Sivil toplum örgütlerinden alınan bilgiye göre, Tunus'tan hareket ettiği belirtilen teknedeki 8'i çocuk, 30 civarında düzensiz göçmenin de kayıp olduğu tahmin ediliyor.
Proactiva Open Arms, 44 düzensiz göçmeni kurtardı
İspanyol sivil toplum kuruluşu Proactiva Open Arms da Malta açıklarında bir ahşap teknede bulunan yaklaşık 44 düzensiz göçmeni kurtardığını duyurdu.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) sözcülerinden Charlie Yaxley, geçen hafta yaptığı açıklamada, Akdeniz'de bu yıl hayatını kaybeden düzensiz göçmen sayısının bini geçtiğini duyurmuştu.
Yaxley, geçmişte binlerce insanın hayatını kurtaran Mare Nostrum projesi kapsamında, AB'nin Akdeniz bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerine yeniden başlaması gerektiğini de ifade etmişti.
Akdeniz'deki düzensiz göçmen ve STK sorunu
Akdeniz'in İtalya, Malta ve Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor.
Söz konusu rotada kurtarma faaliyetlerinde bulunan farklı ülkelerden STK'ler, kurtardıkları göçmenleri, "insan hakları ihlalleri" ve "güvenlik" gerekçesiyle Trablus'a götürmüyor.
Düzensiz göçmenleri coğrafi olarak bölgeye en yakın güvenli yer olan İtalya ve Malta'ya taşımak isteyen STK'ler, iki ülkenin bu kişileri kabul etmeye yanaşmaması nedeniyle güçlüklerle karşılaşıyor.
İtalya ve Malta, "son yıllarda çok fazla düzensiz göçmen almaları ve göçmenlerin Avrupa'da dağıtılmasına yönelik AB üyesi ülkelerden bekledikleri dayanışmayı görmemeleri" gerekçesiyle, kurtarılan düzensiz göçmenleri kabul etmiyor.
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