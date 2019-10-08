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Trump'ın "kör bırakıldığı" iddialarına yanıt

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.10.2019 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019
TRUMP'IN KÖR BIRAKILDIĞI İDDİALARINA YANIT

ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD birliklerini Suriye’nin kuzeyinden çekme kararının ardından üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, ’in Trump’ın kararı alırken “kör bırakıldığı” iddiasını reddederek "Bu söylemler beni şaşırtıyor, çünkü buradaki Beyaz Saray’da, Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon’dan üst düzey yetkililer arasında tartışılarak alınan bir karar" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD birliklerini Suriye'nin kuzeyinden çekme kararı alması, Trump'ın partisi olan Cumhuriyetçiler dahil pek çok çevreden farklı iddialar altında sert eleştirilere maruz kalmasına neden oldu. Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi ise, 'in Trump'ın kararı alırken "kör bırakıldığı" iddiasını reddetti.

NBC News'e konuşan üst düzey yetkili, "Bu söylemler beni şaşırtıyor, çünkü buradaki Beyaz Saray'da, Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon'dan üst düzey yetkililer arasında tartışılarak alınan bir karar. Kimsenin özellikle de bir Trump'ın nasıl körleştirilebileceğini bilmiyorum" dedi.

"BU İDDİALAR HOŞNUTSUZ"

Yetkili, Trump'ın geri çekilme konusunda hükümetten kime danıştığı ya da hangi yetkililerin karara katıldığı sorusuna karşı isim vermeyi reddetti. Ancak, "Başkan'ın bu konuları tartıştığı insanların her birine girmeyeceğim. Ama onlarla kıdemli danışmanları ile görüştü Savunma, diplomatik ve Beyaz Saray'da kıdemli personelle kararını tartıştı" dedi.

Yetkili, "Başkan kör bırakıldı" yorumunun ise hoşnutsuz hükümet çalışanlarından kaynaklandığını ileri sürdü.

Bu habere kaynaklık eden Beyaz Saray yetkililerini, "Bazen bilmemesi gereken ya da karar zincirinin parçası olmayan insanlar, hayal kırıklığı yaşayıp, basın mensuplarını arayabiliyor ve gafil davranacak şekilde açıklamalar yapabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

TRUMP "ÇAPRAZ ATEŞ DIŞINA ÇIKIN" DEDİ

Trump'ın sadece, Amerikan birliklerinin "çapraz ateş" dışına çıkmasını istediğini söyledi. Yetkili son olarak, "Başkan, ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki hiçbir Türk operasyonunu desteklemediğini veya desteklemeyeceğini açıkça ve özel olarak belirterek "Türklerin yürüttüğü herhangi bir operasyona ABD Silahlı Kuvvetleri katılmayacak veya destek olmayacak" dedi.

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