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Trump'ın Türkiye tehdidine Rusya'dan yanıt

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.10.2019
TRUMP'IN TÜRKİYE TEHDİDİNE RUSYA'DAN YANIT

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü , Başkanı ’ın Türkiye açıklamalarına ilişkin “Eski ABD başkanlarının aksine yaptıklarını çekinmeden söyleyen ilk ABD Başkanı" ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü , Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü / hedeflerine yönelik olası harekatına ilişkin Başkanı 'ın açıklamalarını değerlendirdi.

Zaharova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eski ABD başkanlarının aksine yaptıklarını çekinmeden söyleyen ilk ABD Başkanı" dedi.
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