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Görevden azil soruşturması açılan Trump'tan 'itiraf' gibi açıklamalar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.10.2019 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019
DÜNYA ÇALKALANIYOR! TRUMP'TAN ÇARPICI İTİRAF

Başkanı , "ABD Başkanı olarak, yolsuzluğu soruşturmak ve soruşturtmak hakkına ve hatta belki de görevine sahibim. Buna diğer ülkelerden bu konuda bize yardım etmelerini istemek ya da bunu önermek de dahil." açıklamasında bulundu.

Başkanı , Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy ile ağustos ayında yaptığı telefon görüşmesinde, 'ın ve oğlunun soruşturulmasını istediği iddiaları üzerine hakkında açılan azil soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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"BENİM GÖREVİM"

Tartışmanın ilk günlerinden bu yana Zelenskiy ile yaptığı görüşmede, "yanlış bir şey yoktu" savunmasını yapan Trump, "ABD Başkanı olarak, yolsuzluğu soruşturmak ve soruşturtmak hakkına ve hatta belki de görevine sahibim. Buna diğer ülkelerden bize bu konuda bize yardım etmelerini istemek ya da bunu önermek de dahil. Bu istek, başkanlık seçimleri kampanyası ile ilgili değil, bu büyük çaptaki bir yolsuzlukla ilgili." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Trump, ABD basınını da "yolsuz" olmakla eleştirerek "Yalan haber basınıyla ve onların ortağı ile mücadele ediyoruz." mesajını paylaştı.

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TRUMP'IN LİDERİYLE BİDEN VE WARREN HAKKINDA KONUŞTUĞU İDDİALARI

Öte yandan Amerikan yayın kuruluşu CNN, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump'ın 18 Haziran'da Çin Devlet Başkanı ile yaptığı bir telefon görüşmesinde de Demokrat Parti'nin başkan aday adayları Biden ve Elizabeth Warren hakkında konuştuğunu ileri sürdü.

Trump'ın, bu konuşma esnasında Biden ve Warren'ın "siyasi görüşleri" hakkında konuştuğunu belirten kaynaklar, bu görüşmenin kayıtlarının saklı tutulduğunu kaydetti. Ayrıca, Trump'ın bu görüşmede Şi'ye Çin ile ABD arasında ticari anlaşmalar sürerken 'daki protestolar konusunda sessiz kalacağını söylediği belirtildi.

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TRUMP, BÜYÜKELÇİSİNİN GÖREVDEN ALINMASINI İSTEMİŞ

ABD'deki Ukrayna krizine ilişkin bir diğer iddia da gazetesinden geldi. Gazete, Trump'ın, kişisel avukatı ve diğer kişilerden gelen şikayetler üzerine ABD'nin Kiev Büyükelçisi Marie Yovanovitch'in görevden alınması talimatı verdiğini iddia etti.

Normal şartlarda Mayıs 2019'da görev süresi dolan Yovanovitch'in, bu tarihten önce Washington'a çekildiğinin anımsatıldığı haberde, Giuliani'nin büyükelçiyi "Trump'ı ve Biden'ı soruşturma çabalarını engellemekle" suçladığı belirtildi.

Yovanovitch'in Trump'a yönelik azil soruşturması kapsamında, gelecek hafta cuma günü Temsilciler Meclisinde ifade vermesi bekleniyor.

TRUMP'A AZİL SORUŞTURMASI

Wall Street Journal gazetesi, Trump'ın Zelenskiy ile temmuzda yaptığı telefon görüşmesinde, Demokrat başkan aday adayı Joe Biden'ın oğlunun Ukrayna'daki faaliyetleri hakkında soruşturma yürütülmesini istediğini öne sürmüştü. Trump, söz konusu iddialar üzerine, Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuş, ise görüşmenin dökümünü yayımlamıştı.

ABD basınında, Trump'ın Ukrayna liderine ancak Biden ve ailesini soruşturması durumunda yardım edeceğini söylediği haberleri yer almış, Demokratlar bu iddianın ortaya çıkması üzerine, azil soruşturması başlatmıştı. Trump ise telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yardımların askıya alındığını açıklamıştı.

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