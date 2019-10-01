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Pompeo'dan Trump'a yönelik azil soruşturmasıyla ilgili flaş açıklama: İfade vermeye gitmeyecekler

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.10.2019
POMPEO'DAN TRUMP'A YÖNELİK AZİL SORUŞTURMASIYLA İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA: İFADE VERMEYE GİTMEYECEKLER

ABD , Başkan 'a yönelik azil soruşturması kapsamında Temsilciler Meclisinde ifadeye çağrılan 5 bakanlık görevlisinin ifade vermeye gitmeyeceğini açıkladı.

ABD , Başkan 'a yönelik azil soruşturması kapsamında Temsilciler Meclisinde ifade vermeye çağrılan 5 bakanlık görevlisinin ifadeye gitmeyeceğini duyurdu.

Bakan Pompeo, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Demokrat Elliot Engel'a gönderdiği mektupta, " ile ilgili soruşturma netleşene kadar" herhangi bir bakanlık çalışanının ifade vermeyeceğini belirtti.

Pompeo, bakanlık çalışanlarının Trump'ı azil soruşturmasında ifadeye çağrılmasını, "Bu, çalışanlarının değerli çalışanlarının gözünü korkutmak, onlara yönelik uygunsuz bir tavır sergilemek ve gözdağı vermektir." sözleriyle nitelendirdi.

Bakanlık çalışanı 5 kişinin bu hafta için Temsilciler Meclisindeki komitelerde, Trump'ın Ukrayna görüşmesine ilişkin ifade vermesi bekleniyordu.

TRUMP'A YÖNELİK AZİL SORUŞTURMASI
ABD Başkanı Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında temmuzda yapılan tartışmalı telefon görüşmesi, ABD Kongresindeki Demokratların Trump'a yönelik azil soruşturması açmasına neden olmuştu.

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Trump'ın, Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, bu ülkeden, Demokrat başkan aday adayı Joe Biden'ın oğlunu soruşturmalarını istediği öne sürülmüştü. Trump ise Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuş, "Zelenskiy ile ne konuştuğumun önemi yok. Birileri Biden'ı araştırmalı." ifadelerini kullanmıştı.

ABD basınındaki haberlerde, Trump'ın Ukrayna liderine, ancak Biden ve ailesini soruşturması durumunda yardım edeceğini söylediği belirtilmiş, Demokratlar, bu iddialar üzerine azil soruşturması başlatmıştı. Trump ise telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yardımların askıya alındığını söylemişti.

Beyaz Saray ise görüşmenin dökümünü yayımlamış ve yardımlarla görüşme arasında bir ilişki olmadığını savunmuştu.

Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi, söz konusu görüşmeye ilişkin gerekli belgeleri Meclise sunmaması sebebiyle Dışişleri Bakanı Pompeo'yu da ifadeye çağırmıştı.

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