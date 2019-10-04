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Yunanistan gövde gösterisinde çuvalladı!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.10.2019
YUNANİSTAN GÖVDE GÖSTERİSİNDE ÇUVALLADI!

'ın 'de gövde gösterisi yapmak için yaptığı deniz tatbikatı büyük bir fiyaskoyla sonuçlandı. Tatbikatın gerçekleştirildiği Parmeina'da donanma gemisi karaya oturunca, tatbikat apar topar iptal edildi. Yaşanan bu skandal olaydan sonra Yunan basını hükümeti sert bir dille eleştirdi.

hem denizden donanma gemileriyle hem de havadan İHA-SİHA'larla 'de günden güne gücünü artırmasından rahatsız. hükümeti, bölgede büyük bir tatbikat düzenleyerek gövde gösterisi yapmak için harekete geçti.

DONANMANIN BÜYÜK GEMİLERİNDEN ELLİE FIRKATEYNİ KARAYA OTURDU
'2019 ' tatbikatıyla Ege'de sahneye çıkan Yunanistan'ın şovu kısa sürdü. Yenisafak.com'un ulaştığı bilgilere göre tatbikatın ilk saatlerinde, donanmanın büyük gemilerinden karaya oturdu.

Teknik bir planlama hatası sebebiyle yaşandığı değerlendirilen kaza nedeniyle tatbikat iptal edildi. İlk incelemelere göre geminin suda kalmasına mani bir hasarın oluşmadığı belirlenirken, bölgeye çok sayıda römorkör gönderildi.

Ellie'nin en yakın limana çekilerek bakıma alınacağı öğrenildi.

ELLIE FIRKATEYNİ
Karaya oturan Ellie Fırkateyni, Yunanistan donanmasının büyük gemileri arasında yer alıyor. 'da Royal Schelde tersanesinde üretilen gemi, 1980'de Atina'da imzalanan sözleşme uyarınca 10 Ekim 1981 tarihinde göreve başladı.

YUNANİSTAN'IN KENDİNE YENİLDİĞİ TATBİKAT PARMENİA
Dönemin Cumhurbaşkanı Kostis Stefanopulos'un da izlediği tatbikat esnasında savaş gemilerinin kayalıklara bile çarptığını belirten gazeteler, ' savaşıyor olsaydık hapı yutmuştuk' sözlerine yer verdiler.

Donanma gemisinin karaya oturmasıyla iptal edilen Parmenia tatbikatında skandallar ilk değil. 30 Eylül 1998 tarihinde gerçekleştirilen Parmenia 98 tatbikatında Yunan donanması, tatbikatta kendine yenilmişti. Tatbikat sırasında çok sayıda gemi hasar gördü, bir gemi kayalara çarptı. Uçaklar manevra yapamadı, helikopterler hiçbir hedefi vuramadı. Kara birlikleri baskın yaparken yangın çıktı. Yunan basını, ''Türklerle savaşıyor olsaydık hapı yutmuştuk'' diye yazdı.

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