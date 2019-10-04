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İspanya’dan İstanbul’a gelen kargo uçağı Ukrayna’da düştü: 5 ölü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.10.2019 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019
İSTANBUL’A GELEN KARGO UÇAĞI DÜŞTÜ!

’nın Vigo şehrinden ’a gitmekte olan Antonov-12 tipi kargo uçağı, ’da Lviv kentinde yakıt ikmali için iniş yaptığı sırada düştü. 8 kişinin bulunduğu uçakta 5 kişinin öldüğü belirtildi.

basın servisi, Vigo'dan 'a gitmekte olan kargo uçağının yakıt ikmali için Lviv Havalimanı'na inişe geçtiği sırada yerel saatle 06.45'te telsiz bağlantısının koptuğunu duyurdu.

DÜŞÜŞ SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Altyapı Bakanı Vladislav Krikliy, AN-12 tipi kargo uçağının yakıtın bitmesi sebebiyle havalimanına acil iniş yaptığı sırada düştüğünü duyurdu. Uçağın enkazına ulaşıldığı ve düşüş sebebi araştırıldığı açıklandı.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ukrayna Servisi'nden yapılan açıklamada, kazada uçakta bulunan 5 kişinin hayatını kaybettiği, üç kişinin ise yaralandığı duyuruldu.

İspanya’dan İstanbul’a gelen kargo uçağı düştü! İlk görüntüler |Video İSPANYA’DAN İSTANBUL’A GELEN KARGO UÇAĞI DÜŞTÜ! İLK GÖRÜNTÜLER |VİDEO

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Filiz Filiz

Ne kadar çok İspanya uçağı düşüyor böyle?

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cevapla 04.10.2019 11:23
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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