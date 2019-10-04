İspanya’dan İstanbul’a gelen kargo uçağı Ukrayna’da düştü: 5 ölü
İspanya’nın Vigo şehrinden İstanbul’a gitmekte olan Antonov-12 tipi kargo uçağı, Ukrayna’da Lviv kentinde yakıt ikmali için iniş yaptığı sırada düştü. 8 kişinin bulunduğu uçakta 5 kişinin öldüğü belirtildi.
Lviv Havalimanı basın servisi, Vigo'dan İstanbul'a gitmekte olan kargo uçağının yakıt ikmali için Lviv Havalimanı'na inişe geçtiği sırada yerel saatle 06.45'te telsiz bağlantısının koptuğunu duyurdu.
DÜŞÜŞ SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR
Ukrayna Altyapı Bakanı Vladislav Krikliy, AN-12 tipi kargo uçağının yakıtın bitmesi sebebiyle havalimanına acil iniş yaptığı sırada düştüğünü duyurdu. Uçağın enkazına ulaşıldığı ve düşüş sebebi araştırıldığı açıklandı.
5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, kazada uçakta bulunan 5 kişinin hayatını kaybettiği, üç kişinin ise yaralandığı duyuruldu.
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Ne kadar çok İspanya uçağı düşüyor böyle?cevapla 04.10.2019 11:23
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