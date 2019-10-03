"Yunan F-16’ları Ankara korkusundan uçamadı"
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, 1 Ekim’de kutladığı ’Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümü etkinliğinde, Yunanistan’a ait F-16 savaş uçaklarının Başbakan Kiriakos Miçotakis’in talimatıyla uçmasının engellendiği iddia edildi.
Rum medyasının manşete çektiği habere göre, Miçotakis hükümeti Türkiye'nin tepkisinden korktuğu için F-16'ları Kıbrıs semalarında uçuramadı. 'Atina korktu. Yunan savaş uçakları askeri geçit töreninde uçamadı' manşetini atan Fileleftheros gazetesi, daha önce uçması planlanan F-16'ların tören sabahı alınan ani bir kararla geri çekildiğini yazdı.
Haberde, Miçotakis hükümetinin Ankara'nın baskısından korktuğu belirterek, F-16'ların sembolik olarak uçmasının önemli olduğuna işaret edildi. Gazete, "Miçotakis hükümeti bu sembolik önemdeki eylemde bile bulunmadı. Bu, yeni Yunan hükümetinin, sorun veya arzu edilmeyen gelişmelere neden olacak eylem veya tercihler istememe politikasına tabi mantığı da destekliyor" ifadelerine yer verdi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis de, 'savaş uçaklarının törende uçmaması kararının tamamen Miçotakis hükümetine ait olduğunu' söyledi.
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