İstanbul'da 7 büyüklüğünde deprem olacak demişti! Sözde deprem uzmanı Dyson Lin'e ceza
'İstanbul'da 10 gün içerisinde 6 veya 7 büyüklüğünde deprem olacağını söyleyen sözde deprem uzmanı Tayvanlı Dyson Lin'in "deprem söylentileriyle panik yaratma" suçundan 6 bin dolar ceza yediği ortaya çıktı. Bunun yanı sıra "Tayvan Deprem Tahmin Enstitüsü" isimli bir kuruluş olmadığını da belirlendi.
Sosyal medyada Dyson Lin isimli bir kişi "İstanbul'da 10 gün içerisinde 6 veya 7 büyüklüğünde deprem" olacak diyerek paniğe neden olmuştu. "Taiwan Quake Forecast Institute" isimli şirketin kurucu olduğunu iddia eden Lin'e, Tayvan hükümeti tarafından "deprem söylentileriyle paniğe yol açtığı" gerekçesiyle 6 bin dolar para cezası kestiği ortaya çıktı.
Twitter'dan sözde deprem araştırmalarını paylaşarak deprem kehanetinde bulunan Japon olduğu söylenen ancak Tayvanlı olan Dyson Lin hakkında gerçekler ortaya çıkmaya devam ediyor.
6 BİN DOLAR PARA CEZA KESİLDİ
Dyson Lin, İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından 10 gün içerisinde 6 veya 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geleceği konusunda sosyal medyada paniğe neden olmuştu.
Gazeteci Özcan Tikrit, Dyson Lin'in Japon değil Tayvanlı olduğunu söylerken, "Tayvan Deprem Tahmin Enstitüsü" isimli bir kuruluş olmadığını da belirtti. Tayvan hükümetinin "deprem söylentileriyle paniğe yol açma" suçlamasıyla 6 bin dolar para cezası kestiği de belirlendi.
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