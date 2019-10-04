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Son dakika: Irak'ta gösterilerde ölü sayısı 44'e yükseldi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.10.2019 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019
KOMŞU KARIŞTI! ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

'ın başkenti ile güney kentlerinde "yolsuzluk, ve kamu hizmeti yoksunluğu" nedeniyle başlayan gösterilerde ölü sayısı 44'e yükseldi.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, 'ta 1 'den bu yana devam eden gösterilerde ölü sayısı 44'e yükseldi.

Öte yandan görgü tanıkları ise güvenlik güçlerinin, sokağa çıkma yasağına uymayan göstericileri dağıtmak için ateş açtığını belirtti.



ile ülkenin güneyindeki bazı kentler 1 Ekim'den bu yana ", yolsuzluk ve kamu hizmeti yoksunluğu"nun protesto edildiği hükümet karşıtı gösterilere sahne oluyor.

Gösteriler nedeniyle Bağdat'ın yanı sıra Zikar (Nasiriyye), Meysan (Amara) ve Babil (Hile) kentlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Öte yandan , vatandaşlarını Irak'a yolculuk yapmamaları konusunda uyardı.

Irak sokaklarında protestolar sürüyor! Ölü sayısı artıyor |Video IRAK SOKAKLARINDA PROTESTOLAR SÜRÜYOR! ÖLÜ SAYISI ARTIYOR |VİDEO

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