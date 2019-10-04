Hindistan'da şiddetli yağışların etkisi sürüyor
Hindistan'ın Bihar eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve kazalarda ölenlerin sayısı 73'e çıktı. Güney Asya'da haziran-eylülde etkili olan muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.
NDTV kanalının haberine göre, yetkililer, Bihar'ın 15 bölgesinde 27-30 Eylül tarihlerinde etkili olan aşırı yağışlara bağlı sel ve kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 73'e çıktığını bildirdi.
Eyalet afet yönetim biriminden yapılan açıklamada, söz konusu kişilerin boğulma, duvar çökmesi, ağaç devrilmesi ve elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.
Suların henüz çekilmediği Patna şehrinde su taşkınlarının gündelik hayatı olumsuz etkilediği ve şehrin bazı bölgelerinde selden etkilenen bankaların, dükkanların ve özel hastanelerin bir haftadır kapalı olduğu aktarıldı.
- Sellerden yaklaşık 2 milyon 145 bin kişi etkilendi
Eyalet hükümetinden dün yapılan açıklamada, sellerin eyaletin 15 bölgesindeki 959 köyü vurduğu ve yaklaşık 2 milyon 145 bin kişinin sellerden etkilendiği belirtilmişti.
Diğer yandan, pek çok yerde, selde telef olan hayvan leşlerinin hala sularda olmasının salgın hastalık riskini artırdığı kaydedilmişti.
Diğer yandan Uttar Pradeş eyaletinde aşırı yağışların yol açtığı sel ve kazalarda ölenlerin sayısı 111 olarak açıklanmıştı.
Resmi veriler, ülkede bu yıl, son 25 yılın en şiddetli muson yağışlarının kaydedildiğini ve haziranda başlayan şiddetli yağışların yol açtığı afet ve kazalarda, 29 Eylül itibarıyla ülke genelinde bin 673 kişinin öldüğünü, ortaya koymuştu.
Güney Asya'da haziran-eylülde etkili olan muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.
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