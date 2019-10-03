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Son dakika: Paris Emniyet Müdürlüğünde bıçaklı saldırı: 4 ölü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.10.2019 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019
PARİS EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDE BIÇAKLI SALDIRI: 4 ÖLÜ

Müdürlüğünde düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Emniyet Müdürlüğünde çalışan ve memur olduğu ifade edilen saldırgan polis tarafından ölü ele geçirildi.

Fransız basınındaki haberlere göre, Müdürlüğü binasına giren saldırgan, bıçaklı saldırı gerçekleştirdi.

Dört kişinin yaşamını yitirdiği olayda, Emniyet Müdürlüğünde çalışan ve memur olduğu ifade edilen saldırgan polis tarafından ölü ele geçirildi.

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ÇEVREDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı, bir metro durağı da kapatıldı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İçişleri Bakanı Christophe Castaner'in olay yerine gideceği belirtildi.

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