Son dakika: Paris Emniyet Müdürlüğünde bıçaklı saldırı: 4 ölü
Giriş Tarihi: 03.10.2019 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019
Paris Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Emniyet Müdürlüğünde çalışan ve memur olduğu ifade edilen saldırgan polis tarafından ölü ele geçirildi.
Fransız basınındaki haberlere göre, Paris Emniyet Müdürlüğü binasına giren saldırgan, bıçaklı saldırı gerçekleştirdi.
Dört kişinin yaşamını yitirdiği olayda, Emniyet Müdürlüğünde çalışan ve memur olduğu ifade edilen saldırgan polis tarafından ölü ele geçirildi.
ÇEVREDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı, bir metro durağı da kapatıldı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İçişleri Bakanı Christophe Castaner'in olay yerine gideceği belirtildi.
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