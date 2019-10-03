Trump'ın el hareketi soğuk rüzgarlar estirdi!
Hemen hemen her hareketi gündem olan ABD Başkanı Donald Trump, dün yine krizine yol açacak bir hareket yaptı. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'yü ağırlayan Trump'ın el hareketi ortamda soğuk rüzgarların esmesine neden oldu.
ABD Başkanı Donald Trump dün gece Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'yü ağırladı. Oval Ofis'te kameralar önünde geçen soru cevap kısmında Trump'ın yaptığı bir hareket ise ortalığı karıştırdı.
ABD'nin gündemini meşgul eden azil önerisi ve Ukrayna Cumhurbaşkanı'yla yaptığı telefon görüşmeleri başta olmak üzere birçok soruyu yanıtlamak zorunda kalan Trump'ın yaptığı bir hareket ise geceye damgasını vurdu.
Bir muhabirin, dünyanın en mutlu ülkesi ve 2 yıldır Dünya Mutluluk Raporu'nda birinci olan Finlandiya'dan ABD'nin neler öğrenebileceğini sorması üzerine Trump, "Finlandiya mutlu bir ülke" dedikten sonra elini Niinisto'nun dizine götürdü. Bir kere Niinisto'ya dokunan Trump'ın bu hareketine Finlandiya Cumhurbaşkanı çok net bir hareketle yanıt verdi. Dostane bir temas isteyen Trump'ı elinin tersiyle reddeden Finlandiya Cumhurbaşkanı salonda soğuk bir havanın esmesine sebep oldu. Geçmişte birçok devlet başkanı ile samimi görüntüler veren Trump bu hareket karşısında geri adım attı.
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Bu ne şimdi anlamadım. Hem elinin tersiyle itiyor gemde pişmiş kelle gibi sırıtıyor. Ben anlamadım şimdi Finli Başkanı. Ne yapmaya çalışmış bir anlayan varsa söylesin. Yada neden posta koymaya çalışmış. Finlandiya’nın kimle ne paylaşamadığı birşey olabilir ki?cevapla 03.10.2019 18:50
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