Türkiye, Pakistan ve Malezya'nın ortak televizyon kanalı kurma kararıyla ilgili yeni açıklama
Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, ülkesinin Türkiye ve Pakistan ile İslam karşıtlığıyla mücadele etmek için İngilizce dilinde ortak bir televizyon kanalı kurma kararına ilişkin "Dinimizin terörü desteklediğine yönelik ithamlar yapılmaması için İslam'ın ne olduğunu izah etmek üzere çaba sarf etmek gerektiğini düşündük." dedi.
Malezya basınına konuşan Başbakan Mahathir, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı İmran Han ile yaptığı üçlü görüşmede alınan ortak televizyon kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Mahathir, "İslam hakkında yapılan haberlerin çoğunun doğru olmadığı ve İslam'ın öğretilerini yansıtmadığı kanısına vardık. Müslümanlar terörist olarak etiketleniyor ve dünya, İslam dininin şiddetle bağlantısı olmamasına rağmen bunları kabul ediyor." ifadelerini kullandı.
Bu durum karşısında İslam karşıtlığıyla mücadele etme kararı aldıklarını vurgulayan Mahathir, "Dinimizin terörü desteklediğine yönelik ithamlar yapılmaması için İslam'ın ne olduğunu izah etmek üzere çaba sarf etmek gerektiğini düşündük." şeklinde konuştu.
Mahathir, söz konusu projenin üç ülkenin iletişim ve enformasyon birimleri öncülüğünde başlayacağının altını çizerek, televizyon kanalına ilişkin daha fazla bilgi vermedi.
Erdoğan, Mahathir ve Han, BM Genel Kurulu kapsamında geçen hafta New York'ta bir araya gelmişti.
Görüşmenin ardından Pakistan Başbakanı Han, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada "Üç ülke olarak ortaklaşa, İslamofobinin ortaya çıkardığı zorluklarla mücadele etmek için İngilizce dilinde bir kanal kurma kararı aldık." ifadeleriyle ortak televizyon kanalı kurulacağını duyurmuştu.
AA
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