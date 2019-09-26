Türkiye, Pakistan ve Malezya'dan İslam dünyası için kritik hamle! Televizyon kanalı kuruluyor
Giriş Tarihi: 26.09.2019 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019
Pakistan Başbakanı İmran Han, Türkiye, Pakistan ve Malezya'nın İslamofobinin ortaya çıkardığı zorluklarla mücadele etmek için İngilizce dilinde ortak bir televizyon kanalı kurma kararı aldığını duyurdu.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ve Han, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu kapsamında bulundukları New York'ta üçlü bir toplantı yaptı.
Pakistan Başbakanı İmran Han, "Üç ülke olarak ortaklaşa, İslamofobinin ortaya çıkardığı zorluklarla mücadele etmek için İngilizce dilinde bir kanal kurma kararı aldık" dedi.
"İNGİLİZCE DİLİNDE BİR KANAL KURULACAK"
Han, toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından, "Başkan Erdoğan, Başbakan Mahathir ve ben bugün yaptığımız toplantıda üç ülke olarak ortaklaşa, İslamofobi'nin ortaya çıkardığı zorluklarla mücadele etmek ve yüce dinimiz İslam hakkında yanlış bilinenleri düzeltmek için İngilizce dilinde bir kanal kurma kararı aldık." paylaşımında bulundu.
"MÜSLÜMANLARA ÖZEL BİR MEDYA OLACAK"
Kişilerin Müslümanlara karşı birleştiren yanlış algılamaların bu yolla düzeltileceğini belirten Han, "Dini değerlere hakaret meselesi doğru bir şekilde anlatılacak, insanları bilgilendirmek ve eğitmek için Müslümanların tarihini anlatan film ve diziler üretilecek ve Müslümanlara özel bir medya hayata geçecek." ifadelerini kullandı.
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