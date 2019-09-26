Türkiye, Pakistan ve Malezya'dan İslam dünyası için kritik hamle! Televizyon kanalı kuruluyor

Pakistan Başbakanı İmran Han, Türkiye, Pakistan ve Malezya'nın İslamofobinin ortaya çıkardığı zorluklarla mücadele etmek için İngilizce dilinde ortak bir televizyon kanalı kurma kararı aldığını duyurdu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan , Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ve Han, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu kapsamında bulundukları New York'ta üçlü bir toplantı yaptı.Pakistan Başbakanı İmran Han dedi.Han, toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından,paylaşımında bulundu.

Kişilerin Müslümanlara karşı birleştiren yanlış algılamaların bu yolla düzeltileceğini belirten Han, "Dini değerlere hakaret meselesi doğru bir şekilde anlatılacak, insanları bilgilendirmek ve eğitmek için Müslümanların tarihini anlatan film ve diziler üretilecek ve Müslümanlara özel bir medya hayata geçecek." ifadelerini kullandı.



