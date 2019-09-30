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İran'dan Çin iddialarına yalanlama

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.09.2019
İRAN'DAN ÇİN İDDİALARINA YALANLAMA

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, "'e satışında imtiyaz tanıdıkları" iddialarını yalanladı. Zarif, "Çin'le 25 yıllığına yaptığımız stratejik anlaşma, İran'ın teklifiydi. Üzerinde çalışılıyor. Henüz hiçbir maddesi yok ki bir faydası olsun." dedi.

resmi ajansı IRNA'ya konuşan Zarif, 'e satımında iskonto yaptıkları ve uzun vade tanıdıkları yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Zarif, "Çin'le 25 yıllığına yaptığımız stratejik anlaşma, İran'ın teklifiydi. Üzerinde çalışılıyor. Henüz hiçbir maddesi yok ki bir faydası olsun." ifadelerini kullandı.

İngiltere merkezli Petroleum Economist haber sitesi, İran ile Çin arasında 2016'da 25 yıllığına imzalanan stratejik anlaşmanın Çin'e yuan ile ucuz ve uzun vadeli petrol satışını sağlayan imtiyazlar içerdiğini öne sürmüştü.

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