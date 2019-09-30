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Son dakika: Somali’de ABD hava üssü ve bir konvoya bombalı saldırı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.09.2019 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019
ABD HAVA ÜSSÜNE SALDIRI

Son dakika haberi... ’de iki ayrı yerde meydana geldi. Patlamalardan birinin üssünü hedef aldığı belirtildi.

İlk , Shabelle bölgesinde bulunan birliklerinin konuşlandığı Baledogle Hava Üssü'nde meydana geldi. medyası, hava üssünde bomba yüklü 2 aracın patlatıldığını; patlamalar sonrası bölgede çatışma yaşandığını duyurdu.

İkinci patlama ise başkent Mogadişu'da meydana geldi. Mogadişu'da bulunan Jaale Siyad akademisi yakınlarında, bir konvoyu hedef alan, el yapımı olduğu düşünülen bir patlayıcı infilak etti.

Son dakika: Somali’de ABD hava üssüne saldırı | Video SON DAKİKA: SOMALİ’DE ABD HAVA ÜSSÜNE SALDIRI | VİDEO

Yerel medya, El shabaab militanlarının saldırıları üstlendiği yazdı. Patlamalarda ölü ya da yaralı sayısı hakkında henüz bilgi yok.

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