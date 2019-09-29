29 Eylül 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

İran'dan son dakika açıklaması: Teyakkuza geçiyoruz

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.09.2019 Güncelleme Tarihi: 29.09.2019
İRAN'DAN AÇIKLAMA: TEYAKKUZA GEÇİYORUZ

Bakanı Bijen Namdar Zengene, "Tüm petrol şirketleri ve tesisleri, fiziksel ve siber saldırılara karşı tam bir teyakkuz halinde olmalıdır. Fiziksel sermayenin ve petrol tesislerinin korunması için idari, teknik ve operasyonel açıdan her türlü güvenlik önlemi alınmalıdır" açıklamasında bulundu.

Bakanı Bijen Namdar Zengene, yaptırımlarının ülkenin petrol sanayisini hedef aldığını belirterek bu ülkeden gelebilecek fiziki ve siber saldırılara karşı ilgili birimlere teyakkuz halinde olmaları talimatı verdi.

Zengene, İran Ulusal İtfaiyecilik ve Güvenlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, ülkenin petrol sanayisine yönelik saldırılar konusunda uyarılarda bulundu.

Gerilim tırmanıyor! İran'ı uzaydan bile vurabiliriz GERİLİM TIRMANIYOR! "İRAN'I UZAYDAN BİLE VURABİLİRİZ"

İran ekonomisinin ana gelir kaynağı ve itekleyici gücünün petrol sanayisi olduğunu belirten Zengene, ABD'den gelebilecek fiziksel ve siber saldırılara karşı teyakkuz çağrısı yaparak şunları kaydetti:

"Düşmanın ekonomik savaşı, ülke ekonomisinin öncü ve itekleyici gücü petrol sanayisini hedef almaktadır. Bu şartlarda tüm petrol şirketleri ve tesisleri, fiziksel ve siber saldırılara karşı tam bir teyakkuz halinde olmalıdır. Fiziksel sermayenin ve petrol tesislerinin korunması için idari, teknik ve operasyonel açıdan her türlü güvenlik önlemi alınmalıdır."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN