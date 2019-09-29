29 Eylül 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Şili'de 7.2 büyüklüğünde deprem

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.09.2019 Güncelleme Tarihi: 29.09.2019
ŞİLİ'DE 7.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Son dakika haberi...'nin batısındaki Talca kenti yakınlarında 7.2 büyüklüğünde meydana geldi.

'nin batısındaki Talca kenti yakınlarında 7.2 büyüklüğünde meydana geldi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN