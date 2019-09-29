Şili'de 7.2 büyüklüğünde deprem
Giriş Tarihi: 29.09.2019 Güncelleme Tarihi: 29.09.2019
Son dakika haberi...Şili'nin batısındaki Talca kenti yakınlarında 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Şili'nin batısındaki Talca kenti yakınlarında 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Yunan ordusundan asker olmak isteyenlere şoke eden yanıt!
- Hong Kong'dan dehşete düşüren kareler!
- Avrupa'da başörtülü kadınlar için sokağa çıktılar
- Sayı her geçen gün artıyor!
- Azerbaycan'dan Ermenistan'a çağrı
- Trump yönetimine bir engel daha
- Suudi Arabistan artık turist vizesi verecek
- Kral Selman'ın yakın koruması öldürüldü
- İran'dan açıklama: Teyakkuza geçiyoruz
- Minibüse silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Daha Fazla Gör
- Yazar Mahmut Övür'den CHP'yi köşeye sıkıştıran soru: Suriye’deki 26 ABD üssü CHP’yi rahatsız etmiyor mu?
- İran'dan son dakika açıklaması: Teyakkuza geçiyoruz
- Metin Feyzioğlu: Terör örgütünü yürekten lanetlemeyenle işimiz olmaz
- İçişleri Bakanlığı duyurdu! Polis olmanın şartları değişiyor...
- Teröristlerin ifadeleri ortaya koydu! HDP, PKK'nın kayıt bürosu gibi çalışmış
- ASELSAN elektrikli otobüsle yollara çıkıyor
- Son dakika: Muğla Marmaris'te deprem
- CHP'li belediyeler toplanma alanlarını ranta peşkeş çekmiş!
- İstanbul Fatih'te korkutan yangın
- Son dakika: Suudi Arabistan Kralı Selman'ın yakın koruması öldürüldü
- Yunan ordusundan asker olmak isteyenlere şoke eden yanıt!
- Son dakika: Meteorolojiden flaş sağanak uyarısı! Rize, Trabzon ve Artvin...