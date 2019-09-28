28 Eylül 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Keşmir'de çatışma: 4 ölü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.09.2019
KEŞMİR'DE ÇATIŞMA: 4 ÖLÜ

Son dakika haberi... 'ın eyaletinde Hint güvenlik güçleri ile bölgedeki direnişçiler arasında çıkan çatışmada 3 direnişçi ile bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Hint haber ajansı Press Trust of India'daki (PTI) habere göre, eyaletin Batote bölgesinde devam eden bir operasyon sırasında güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çıktı.

Çıkan çatışmada 3 direnişçi ile bir Hint askerinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, güvenlik güçlerinin bölgeyi kordon altına aldığı kaydedildi.

KEŞMİR'İN ÖZEL STATÜSÜNÜN KALDIRILMASI

, anayasanın yarım asırdan uzun süredir 'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı.

yönetiminin bu kararının ardından bölgede Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve sivil halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, iletişim hatlarını kesmiş, aralarında eyaletin eski başbakanlarından Faruk Abdullah, Ömer Abdullah ve Mehbuba Müfti'nin de bulunduğu bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

AA

Başkan Erdoğan, Keşmir halkının gönlünü fethetti "BAŞKAN ERDOĞAN, KEŞMİR HALKININ GÖNLÜNÜ FETHETTİ"
Pakistan'dan Başkan Erdoğan'a Keşmir çağrısı: BM'de gündeme getirin PAKİSTAN'DAN BAŞKAN ERDOĞAN'A KEŞMİR ÇAĞRISI: BM'DE GÜNDEME GETİRİN
Pakistan, Keşmir sorunu çözülene kadar Hindistan ile görüşmeyecek PAKİSTAN, KEŞMİR SORUNU ÇÖZÜLENE KADAR HİNDİSTAN İLE GÖRÜŞMEYECEK
Pakistan'dan Keşmir için yeni hamle PAKİSTAN'DAN KEŞMİR İÇİN YENİ HAMLE

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN