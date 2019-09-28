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Lüksemburg'dan Türkiye'ye destek açıklaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.09.2019 Güncelleme Tarihi: 28.09.2019
AB ÜLKESİNDEN TÜRKİYE'YE DESTEK

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, " 3,5 milyon Suriyeli ile ağır bir yük omuzluyor. Bana göre desteğe ihtiyacı olduğu çok açık. Bu yüzden 'nin Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin ihtiyaçları için ek finansman güvencesi vermesi lazım." dedi.

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, Avrupa Birliği'nin () 'deki Suriyelilerin ihtiyaçları için ek finansman güvencesi vermesi gerektiğini söyledi.

Asselborn, Osnabrücker Zeitung gazetesine verdiği röportajda, AB'nin politikası ve 'nin sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Asselborn, "Türkiye 3,5 milyon Suriyeli ile ağır bir yük omuzluyor. Bana göre desteğe ihtiyacı olduğu çok açık. Bu yüzden AB'nin Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin ihtiyaçları için ek finansman güvencesi vermesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu ek mali desteğin Suriyelilerin ihtiyaçlarını karşılamaya dönük olacağını ifade eden Asselborn, "Bu para, (Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'a veya hükümetten herhangi bir kimseye değil, örneğin mülteci çocukların okula gidebilmesi ve bu insanların sağlık ihtiyaçları için verilecek." ifadesini kullandı.

Asselborn, Brexit sürecine ilişkin de "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi İngiltere'nin ayrılmasıyla AB'nin stratejik ve siyasi gücünde kayıp olacak." görüşünü paylaştı.

Brexit'in çok önemli bir hata olduğunu savunan Asselborn, İngiltere'nin 19. yüzyıldaki imparatorluğunu 21. yüzyıla taşımak istediğini ancak bu hesabın tutmayacağını, 'ın 2. Dünya Savaşı döneminin başbakanı olmadığını belirtti.

Asselborn ayrıca 'ya AB'de daha fazla sorumluluk alması çağrısında bulundu.

AA

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