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Hindistan'da şiddetli yağışlar bir haftada 59 can aldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.09.2019
HİNDİSTAN'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR BİR HAFTADA 59 CAN ALDI

Son dakika haberi... 'ın kuzeyindeki eyaletinde etkili olan şiddetli muson yağmurlarında 59 kişi yaşamını yitirdi.

'ın kuzeyindeki eyaletinde etkili olan şiddetli muson yağmurlarında 59 kişi yaşamını yitirdi.

Eyalet Afet Yönetim ve Yardım Ofisi Sözcülerinden Sandhaya Kureel, eyalet genelinde bir haftadır etkili olan yağışların sellere yol açtığını belirtti.

Kureel, sellerde evlerin çökmesi, yıldırım çarpması, boğulmalar ve yılan ısırmaları sonucu 59 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Yağışların şiddet sebebiyle eyalet başkenti Lucknow ile Amethi ve Hardoi kentlerinde okulların kapandığı öğrenildi.

yetkileri, bölgede pazartesiden itibaren yağışların azalmasının beklendiğini kaydetti.

'da haziran-eylül arasında görülen muson yağışları her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor. Bu yıl yağışlarda en az 350 kişi yaşamını yitirdi.

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