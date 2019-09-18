Pakistan, Keşmir sorunu çözülene kadar Hindistan ile görüşmeyecek
Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ın kontrolü altındaki Cammu Keşmir'in statüsü eski haline getirilene ve sokağa çıkma yasağı kaldır��lana kadar Hindistan ile görüşmeyeceğini duyurdu.
Pakistan Başbakanı İmran Han, yaptığı açıklamada, Cammu Keşmir'in statüsü eski haline getirilene ve sokağa çıkma yasağı kaldırılana kadar Pakistan hükümetinin Hindistan ile görüşmeyeceğini kaydetti.
Başbakan Han'ın, ABD'nin New York kentinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılacağı ve buradaki konuşmasında Cammu Keşmir'deki insan hakları ihlallerine değineceği bildirildi.
HAVA SAHASINI KULLANMASINA İZİN VERMEYECEKLER
Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ise Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin gelecek hafta yapacağı ABD seyahati için Pakistan hava sahasını kullanmasına izin vermeyeceklerini açıkladı.
Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı.
Kararın ardından bölgede Hint güvenlik güçleri Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, iletişim hatlarını kesmiş, bölgedeki tüm yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.
İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.
Seçim kampanyası döneminde yaptığı konuşmalarda Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılacağına dair söz veren Narendra Modi liderliğindeki milliyetçi Hindistan Halk Partisi hükümeti, bağımsızlık sonrası bölgeye tanınan otonom yapıyı verdiği kararla ortadan kaldırmıştı.
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