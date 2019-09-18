19 Eylül 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Pakistan, Keşmir sorunu çözülene kadar Hindistan ile görüşmeyecek

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.09.2019
PAKİSTAN, HİNDİSTAN İLE GÖRÜŞMEME KARARI ALDI

, 'ın kontrolü altındaki 'in statüsü eski haline getirilene ve sokağa çıkma yasağı kaldır��lana kadar Hindistan ile görüşmeyeceğini duyurdu.

, yaptığı açıklamada, 'in statüsü eski haline getirilene ve sokağa çıkma yasağı kaldırılana kadar Pakistan hükümetinin ile görüşmeyeceğini kaydetti.

Başbakan Han'ın, 'nin kentinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılacağı ve buradaki konuşmasında Cammu Keşmir'deki insan hakları ihlallerine değineceği bildirildi.

HAVA SAHASINI KULLANMASINA İZİN VERMEYECEKLER

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ise Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin gelecek hafta yapacağı ABD seyahati için Pakistan hava sahasını kullanmasına izin vermeyeceklerini açıkladı.

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı.

Kararın ardından bölgede Hint güvenlik güçleri Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, iletişim hatlarını kesmiş, bölgedeki tüm yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Seçim kampanyası döneminde yaptığı konuşmalarda Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılacağına dair söz veren Narendra Modi liderliğindeki milliyetçi Hindistan Halk Partisi hükümeti, bağımsızlık sonrası bölgeye tanınan otonom yapıyı verdiği kararla ortadan kaldırmıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN