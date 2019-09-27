Son dakika: Birleşmiş Milletler'den Mısır açıklaması
Giriş Tarihi: 27.09.2019 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019
Son dakika haberi...Birleşmiş Milletler, Mısır'daki geniş çaplı tutuklamalardan endişe duyulduğunu belirterek Mısır hükümetine göstericilere saygı duyması çağrısında bulundu.Ayrıntılar geliyor...
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