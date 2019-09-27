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Son dakika: Birleşmiş Milletler'den Mısır açıklaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.09.2019 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'DEN MISIR AÇIKLAMASI

haberi...Birleşmiş Milletler, 'daki geniş çaplı tutuklamalardan endişe duyulduğunu belirterek Mısır hükümetine göstericilere saygı duyması çağrısında bulundu.

Ayrıntılar geliyor...
Darbeci Sisi Tahrir Meydanı'nı kapattı DARBECİ SİSİ TAHRİR MEYDANI'NI KAPATTI
Mısır halkı sokaklara döküldü! Mısır'da Sisi_out hareketi! MISIR HALKI SOKAKLARA DÖKÜLDÜ! MISIR'DA SİSİ_OUT HAREKETİ!

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