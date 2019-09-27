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İşgalci İsrail onlarca Filistinliyi yaraladı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.09.2019
İŞGALCİ İSRAİL ONLARCA FİLİSTİNLİYİ YARALADI

sınırındaki gösterilerine katılan müdahale eden askerleri, 32'si gerçek mermiyle olmak üzere 63 kişiyi yaraladı.

'deki yapılan yazılı açıklamada, askerlerinin, Gazze'nin doğu sınırında düzenleyen müdahalesinde, 32'si gerçek mermiyle olmak üzere 63 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, yaralıların durumuna ilişkin ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

Gazze sınırında her hafta cuma günü sınıra yakın 5 noktada düzenlenen gösterilerine, bu hafta "el-Aksa ve esirleri" adı verildi.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin doğusundaki İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine ateş açıyor. Filistinlilerin, Mart 2018'den beri devam eden barışçıl gösterilerine, İsrail askerlerinin müdahalesi sonucunda, şu ana kadar 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

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