ABD Başkanı Trump'tan İran'a yanıt
ABD Başkanı Donald Trump, "İran görüşme yapmak için benden onlara uyguladığımız yaptırımları kaldırmamızı istedi. Tabii ki hayır dedim." dedi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin görüşmeler karşılığında İran'a yönelik tüm yaptırımları kaldırmayı teklif ettiğini söylemişti.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın görüşme yapmak için kendisinden yaptırımları kaldırmasını talep ettiğini fakat bu talebi geri çevirdiğini duyurdu.
Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulunan Trump, "İran görüşme yapmak için benden onlara uyguladığımız yaptırımları kaldırmamızı istedi. Tabii ki hayır dedim." dedi.
Trump'ın bu açıklamasından saatler önce İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin Avrupa Birliği (AB) ülkeleri liderleri üzerinden müzakereler için kendilerine mesaj gönderdiğini ancak İran olarak yaptırım şartları altında bir müzakereyi kabul etmediklerini belirtmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Rusya'dan ABD'ye telefon uyarısı
- Çocuklarını kurtardıkları yangında can verdiler
- Darbeci Sisi Tahrir Meydanı'nı kapattı
- Rusya'dan Pasifik'te gözdağı
- Avrupa Birliği'nden Venezuela'ya yeni yaptırımlar
- "Başkan Erdoğan, süper güçlerin de üstünde bir dünya lideri!"
- Rusya'dan flaş SU-35 açıklaması: Türkiye ile...
- İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya giden çocuğu gözaltına aldı
- Hollanda'da restoran ve kafelerde sigara tamamen yasaklandı
- İran'dan açıklama: ABD yaptırımları kaldırmayı teklif etti
- İlksel deprem nedir? İlksel ve revize deprem ne demek?
- İstanbul’da bugün deprem oldu mu? Kandilli, AFAD 27 Eylül İstanbul son depremler listesi…
- Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? Kandilli’den uyarı… İstanbul büyük deprem ne zaman?
- HDP'li belediye iptal etmişti, yeniden hizmete girdi
- Son dakika: Yabancı Dil Sınavı (YDS) sonuçları açıklandı | ÖSYM YDS sonuçları sorgulama ekranı
- Son dakika: Hakkari Derecik'te öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var
- Son dakika: Suriye sınırında dikkat çeken kare! Türk ve ABD askerleri...
- Türkiye'nin denizlerdeki gurur günü! TCG Kınalıada hizmete giriyor
- Uşak’ta 30 senelik hikaye! Hurda ararken bulduğu tarihi eserlerle...
- HDP Diyarbakır İl Binası önündeki evlat nöbetine katılan aile sayısı 47 oldu
- Rusya'dan Pasifik'te füze denemesi
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den doğalgaz fiyatlarına ilişkin açıklama