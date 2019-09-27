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ABD Başkanı Trump'tan İran'a yanıt

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.09.2019 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019
ABD BAŞKANI TRUMP'TAN İRAN'A YANIT

Başkanı , " görüşme yapmak için benden onlara uyguladığımız yaptırımları kaldırmamızı istedi. Tabii ki hayır dedim." dedi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin görüşmeler karşılığında İran'a yönelik tüm yaptırımları kaldırmayı teklif ettiğini söylemişti.

Başkanı , 'ın görüşme yapmak için kendisinden yaptırımları kaldırmasını talep ettiğini fakat bu talebi geri çevirdiğini duyurdu.

Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulunan Trump, "İran görüşme yapmak için benden onlara uyguladığımız yaptırımları kaldırmamızı istedi. Tabii ki hayır dedim." dedi.

Trump'ın bu açıklamasından saatler önce İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin Avrupa Birliği (AB) ülkeleri liderleri üzerinden müzakereler için kendilerine mesaj gönderdiğini ancak İran olarak yaptırım şartları altında bir müzakereyi kabul etmediklerini belirtmişti.

Son dakika: İran'dan flaş açıklama: ABD yaptırımları kaldırmayı teklif etti SON DAKİKA: İRAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMA: ABD YAPTIRIMLARI KALDIRMAYI TEKLİF ETTİ

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