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Endonezya'da 6,8 büyüklüğünde deprem

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.09.2019 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019
6,8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMLE SARSILDILAR

Endonezya'nın Maluku eyaletinde 6,8 büyüklüğünde meydana geldi. ​Depremde ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmazken tsunami uyarısı da yapılmadı.

Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu, merkez üssü eyaletin başkenti Ambon'un 40 kilometre kuzeydoğusundaki depremin yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini duyurdu.

Depremde ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmazken tsunami uyarısı da yapılmadı.

Saumlaki bölgesinde de 22 Eylül'de 6,4 büyüklüğünde olmuştu.

Maluku eyaletindeki Ternate bölgesinde, 14 Temmuz'da meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde 6 kişi hayatını kaybetmişti.

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