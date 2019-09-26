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Trump'tan Ukrayna iddialarıyla ilgili açıklama

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.09.2019
TRUMP'TAN UKRAYNA İDDİALARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Başkanı , kendisi hakkındaki "'yı, 'ı soruşturmaya zorladı" iddialarına ilişkin, "Ben kimseyi tehdit etmedim. Ortada bir baskı, itme yok. Ortada hiçbir yok. Bu büyük bir uydurma." açıklamasında bulundu.

Başkanı , Birleşmiş Milletler () 74. Genel Kurul görüşmelerinin ardından 'ta basın toplantısı düzenledi.

Genel Kurul süresince birçok liderle bir araya geldiğini belirten Trump, Demokratların kendi hakkında azil soruşturması başlatmasına yönelik açıklamalarda bulundu.

Kendisinin Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile 'da yaptığı telefon görüşmesinde yanlış bir şey olmadığını vurgulayan Trump, "Ben kimseyi tehdit etmedim. Ortada bir baskı, itme yok. Ortada hiçbir yok. Bu büyük bir uydurma." ifadesini kullandı.

Trump, ve oğlunun ve Ukrayna'daki bağlarının soruşturulması gerektiğini ve bunun şeffaf olması gerektiğini vurguladı.

Kendisi hakkında açılan azil soruşturmasını "cadı avı" olarak nitelendiren Trump, "Demokratlar bu aldatmacayı BM Genel Kurulu sürecinde yaptı. Bu tıpkı diğer şeyler gibi planlıydı. Cadı avı devam ediyor. Bunun için mi görevden azledeceksiniz. Sırf mükemmelce yapılmış bir telefon görüşmesi için." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Zelenskiy ile nisanda yaptığı başka bir telefon görüşmesinin de dökümünü yayımlatacağını vurguladı.

ABD'nin dünyanın en güçlü ekonomilerinden biri olduğunu belirten Trump, "Çin, ben göreve geldiğimden bu yana Çin trilyonlarca dolar kaybetti." değerlendirmesinde bulundu.

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KEŞMİR AÇIKLAMASI
Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Başbakanı İmran Han ile de bir araya geldiklerini anımsatan Trump, "Pakistan ve Hindistan'a Keşmir konusunda uzlaştırma ya da arabuluculuk önerdim." ifadesini kullandı.

'da birçok yönden durumun kötü olduğunu ifade eden Trump, "Venezuela, sosyalizmin neler yapabileceğinin bir örneği." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, basın toplantısı boyunca gazetecilerin "yalan haber" yaptığını savundu.

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ZELENSKİY
Öte yandan Trump, söz konusu basın toplantısından önce Zelenskiy ile bir araya geldi.

İkili görüşme öncesi yapılan basın toplantısında Trump, "Kırım'ın ilhakı Obama yönetimi döneminde oldu. Bunun böyle olması gerektiğini düşünmüyorum ama bu çok uzun zaman önceydi ve konu çok zayıf şekilde ele alındı." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy bir gazetecinin, Trump ile 25 Temmuz'da yaptığı görüşme esnasında üzerinde Biden'ı soruşturmasına ilişkin baskı hissedip hissetmediği sorusuna, "Hayır, konuşmanın metnini gördünüz. Güzel bir telefon görüşmesiydi. Birçok şey üzerinde konuştuk. Okuduğunuz üzere kimse bana bir zorlamada bulunmadı." diye yanıt verdi.

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