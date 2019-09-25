İşgalci İsrail, Filistinli bakanı gözaltına aldı

İşgalci İsrail'in güvenlik güçleri, Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi'yi evine düzenlediği baskınla gözaltına aldı. Bakan Hedmi, son üç ayda ikinci kez İsrail polisince evine düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Hatırlanacağı üzere dün Başkan Erdoğan BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, İsrail'in Filistin topraklarında yaptığı işgali gözler önüne sermiş ve burada yaşanan zulmü tüm dünyaya haykırarak İsrail'in doymadığına dikkat çekmişti.

Kudüs İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail polisi ve istihbarat elemanlarından oluşan geniş bir kolluk kuvveti, sabah saatlerinde Hedmi'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan evine baskın düzenledi.

YİNE GÖZALTINA ALINDI

Açıklamada, İsrail güçlerinin evde arama yaptıktan sonra Hedmi'yi gözaltına aldığı belirtildi. Bakan Hedmi, son üç ayda ikinci kez İsrail polisince evine düzenlenen baskınla gözaltına alındı..

"KUDÜS" ENGELİ

Öte yandan Filistin basınına göre, İsrail polisi Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı Dr. Ahmed el-Mecdelani'nin Kudüs'e girişine izin vermedi. İsrail polisinin, Bakan Mecdelani'yi, kente girmesi durumunda gözaltına almakla tehdit ettiği belirtiliyor.

BAŞKAN ERDOĞAN İSRAİL ZULMÜNÜ DÜN DÜNYAYA HAYKIRMIŞTI

Hatırlanacağı üzere dün akşam saatlerinde, Başkan Erdoğan, BM 74. Genel Kurulu'nda tarihi açıklamalarda bulundu. İsrail'in Filistin'i işgal politikasını sert bir dille kınayan Erdoğan, işgalin haritasını ise BM kürsüsünden tüm dünyaya gösterdi..

"SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ"

Erdoğan, dünyada adaletsizliğin en çok yaşandığı yerlerden birisinin, İsrail işgali altındaki Filistin toprakları olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Daha birkaç gün önce sokaktaki masum bir Filistinli kadının İsrail güvenlik güçleri tarafından alçakça öldürüldüğü görüntüler bile vicdanları harekete geçiremiyorsa artık sözün bittiği yerdeyiz demektir. Ben merak ediyorum bu İsrail neresidir, acaba bu İsrail'in toprakları nereleri kapsıyor, 1947'de İsrail neresiydi, bunun ardından acaba 1949, 1967'de İsrail neresiydi ve şu anda İsrail neresi?" diye sordu.

"İSRAİL DOYUYOR MU, HAYIR DOYMUYOR"

Erdoğan, bölgeye ilişkin haritaları göstererek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sene 1947, neredeyse burada İsrail yok gibi, tamamı Filistin... Sene 1947 paylaşım planı var ve Filistin küçülüyor, İsrail büyüyor. Geliyorum 1967'ye, 1949'la birlikte İsrail büyüyor, Filistin küçülüyor. Geliyorum bugüne, güncel durum şu an artık adeta Filistin yok, neredeyse tamamına yakını İsrail. İsrail doyuyor mu, hayır doymuyor. İsrail şimdi de kalanını almanın gayreti içerisinde. Peki Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, Birlemiş Milletler'in İsrail ile almış olduğu bunca karar var, bu kararlar uygulamaya geçiyor mu, hayır geçmiyor. Peki o zaman Birlemiş Milletler ne işe yarıyor. O zaman bu çatının altında bizler, aldığımız kararlarla tesirli olamıyorsak adalet nerede temerküz edecek? İşte sıkıntımız burada."