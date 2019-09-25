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ABD'yi kızdıracak görüşme! Putin ile Maduro...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.09.2019
ABD'Yİ KIZDIRACAK GÖRÜŞME

Rusya Devlet Başkanı Vladimir , Soçi kentinde Venezuela Devlet Başkanı Nicolas ’nun yanı sıra Kazakistan ve Filipinler devlet başkanlarıyla görüşme gerçekleştirecek.

Rusya'nın en önemli fikir kulüplerinden biri olan Valdai Fikir Kulübü her yıl Rusya'da düzenlenen konferanslarına bu yıl da devam ediyor.

Rusya'nın Soçi kentinde 30 Eylül ile 3 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek konferanslara Rusya Devlet Başkanı Vladimir 'in yanı sıra dünyanın önde gelen devlet başkanları ve birçok ülkeden diplomat katılacak. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov basına Valdai Fikir Kulübü'nün programı ile ilgili bilgi verirken konferanslarda Orta Doğu'da yaşananlar, Suriye'deki göç sorunu ve savaş, Rusya ve Orta Asya ilişkileri, Rusya'nın uluslararası politikaları gibi birçok önemli başlıkta sunumlar yapılacağını söyledi.
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Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen etkinlikte Putin'in önemli görüşmeler yapacağını söyleyen Peskov, programa davetli olan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas , Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Tokaev ve Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte ile özel görüşmeler yapılacağını söyledi.

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