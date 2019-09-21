21 Eylül 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

New York'taki Suudi etkinliğine "Kaşıkçı" iptali

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.09.2019 Güncelleme Tarihi: 21.09.2019
NEW YORK'TAKİ SUUDİ ETKİNLİĞİNE KAŞIKÇI İPTALİ

Halk Kütüphanesinde Veliaht Prensinin hayır kurumunun sponsorluğunda düzenlenmesi planlanan gençlik forumu, Kaşıkçı cinayeti nedeniyle insan hakları gruplarından gelen tepkiler üzerine iptal edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul açılışı çerçevesinde 'ta sponsorluğunda düzenlenmesi planlanan gençlik forumu insan hakları gruplarından gelen tepkiler üzerine iptal edildi.

Forumun düzenleneceği New York Halk Kütüphanesinin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kütüphane, programın ve sponsorlarından biri hakkındaki halkın endişelerinin farkındadır. Kütüphanedeki işleyişte olası engeller ve kullanıcılarımızın güvenliği nedeniyle bu karar alındı." ifadeleri kullanıldı.

Suudi Muhammed bin Selman'ın kişisel vakfı MiSK'in sponsorluğunda, BM Genel Sekreteri Gençlik Elçisi Ofisi (OSGEY) ile birlikte düzenlenecek forumun BM Genel Kurul görüşmelerinin başlayacağı 23 Eylül'de yapılması planlanıyordu.

yazarı cinayeti ile olan bağı nedeniyle insan hakları örgütleri, kütüphanede yapılacak söz konusu programa, Veliaht Prensi bin Selman'ın yurtdışındaki itibarını arttırmasına yardımcı olacağı gerekçesiyle karşı çıkıyordu.

"UTANÇ"
İptal kararından duyduğu memnuniyetini dile getiren PEN America'nın Üst Yöneticisi Suzanne Nossel, "Kütüphanenin bu jesti, Suudilere hala 'utanç' diye bir şey olduğu ve toplumun bu vahşeti tasvip etmeyeceğini göstermenin etkili bir yoludur." dedi.

Daha önce de Kaşıkçı cinayeti nedeniyle, Bill ve Melinda Gates Vakfı Kasım 2018'de Suudilerle ortak çalışmalara yönelik fonlarını kestiğini duyurmuş, de Temmuz 2019'da, Veliaht Prensi bin Selman'ın hayır kurumu MiSK'ten gelen 100 öğrenciye ayrılan kontenjanı iptal ettiğini açıklamıştı.

Suudi gazeteci Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (ÖHCHR) tarafından haziran ayında açıklanan 101 sayfalık raporda Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı'yı kasten ve taammüden öldürmekten sorumlu tutulmuştu.

Raporda, aralarında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar olduğuna işaret edilmişti.

Raporda ayrıca BM Genel Sekreteri Antonio Güterres, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin tamamlayıcı kriminal soruşturma başlatmaya davet edilmiş, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yaptırımların Veliaht Prens ve onun yurt dışındaki kişisel mal varlıklarını da kapsaması gerektiği vurgulanmıştı.

AA

Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası Twitter'dan karar CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ SONRASI TWİTTER'DAN KARAR
Cemal Kaşıkçı'nın infazı hakkında itiraf CEMAL KAŞIKÇI'NIN İNFAZI HAKKINDA İTİRAF
Cemal Kaşıkçı cinayetinde kan donduran sözler! Ben parçaladıktan sonra siz de... CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİNDE KAN DONDURAN SÖZLER! "BEN PARÇALADIKTAN SONRA SİZ DE..."
Cemal Kaşıkçı'yı öldüren suikast timinden dehşet ifadeler CEMAL KAŞIKÇI'YI ÖLDÜREN SUİKAST TİMİNDEN DEHŞET İFADELER
Şok iddia! Cemal Kaşıkçı cinayetinin kilit ismi Kahtani öldürüldü mü? ŞOK İDDİA! CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİNİN KİLİT İSMİ KAHTANİ ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN