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ABD Başkanı Trump'tan İklim Zirvesi'ne "beklenmedik ziyaret"

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.09.2019
TRUMP'TAN BEKLENMEDİK ZİYARET!

Başkanı beklenmedik bir şekilde 'nin yapıldığı salonuna girdi. Küresel ısınmayı inkar eden Trump'ın beklenmedik şekilde İklim Zirvesi'nin yapıldığı Genel Kurul salonuna gelmesi şaşkınlık yarattı.

Başkanı 'ın beklenmedik şekilde 'nin yapıldığı Birleşmiş Milletler () Genel Kurulu salonuna gelmesi şaşkınlığa neden oldu.

Zirveye katılması beklenmeyen Trump, BM Genel Merkezi'ne giriş yaptıktan sonra İklim Zirvesi'nin yapıldığı salonuna girdi ve kısa süre konuşmaları dinledi.

ŞAŞKINLIK YARATTI
Küresel ısınmayı inkar eden Trump'ın beklenmedik şekilde İklim Zirvesi'nin yapıldığı Genel Kurul salonuna gelmesi şaşkınlık yarattı.

Trump, kısa süre salonda kaldıktan sonra ayrıldı.

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