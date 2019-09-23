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Afganistan'da hava operasyonunda sivillerin öldüğü iddia edildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.09.2019 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019
AFGANİSTAN'DA HAVA OPERASYONUNDA SİVİLLERİN ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Son dakika haberi... 'ın güneyindeki Helmand vilayetinin ilçesinde düzenlenen hava operasyonunda sivillerin öldüğü iddia edildi.

Helmand Valiliği Sözcüsü Ömer Zuvak, basına yaptığı açıklamada, Afgan güvenlik güçlerinin 'de 'a yönelik operasyon düzenlediğini söyledi.

Zuvak, operasyonda sivillerden de hayatını kaybedenlerin olduğunu ancak sayısının henüz netleşmediğini belirtti.

Öte yandan Helmand İl Şura Vekili Abdul Mecid Ahundzade, operasyonun bir düğüne gerçekleştirildiğini ve 40 sivilin öldüğünü öne sürdü.

ise bölgede Taliban'a yönelik hava operasyonunda 22 Taliban üyesinin öldürüldüğünü, 14'ünün yakalandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sivil kayıpların yaşanıp yaşanmadığıyla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

AA

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