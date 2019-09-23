Afganistan'da hava operasyonunda sivillerin öldüğü iddia edildi
Son dakika haberi... Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Musa Kale ilçesinde düzenlenen hava operasyonunda sivillerin öldüğü iddia edildi.
Helmand Valiliği Sözcüsü Ömer Zuvak, basına yaptığı açıklamada, Afgan güvenlik güçlerinin Musa Kale'de Taliban'a yönelik operasyon düzenlediğini söyledi.
Zuvak, operasyonda sivillerden de hayatını kaybedenlerin olduğunu ancak sayısının henüz netleşmediğini belirtti.
Öte yandan Helmand İl Şura Vekili Abdul Mecid Ahundzade, operasyonun bir düğüne gerçekleştirildiğini ve 40 sivilin öldüğünü öne sürdü.
Afganistan Savunma Bakanlığı ise bölgede Taliban'a yönelik hava operasyonunda 22 Taliban üyesinin öldürüldüğünü, 14'ünün yakalandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, sivil kayıpların yaşanıp yaşanmadığıyla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
AA
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