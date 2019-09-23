Irak Türkmen Cephesi Erbil binasına saldırı
Irak'ın Erbil kentinde Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil İl Başkanlığına kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendi. Binada görevli 2 korumanın yaralandığı olayda, saldırganların ateş etmeden olay yerinden uzaklaştığı açıklandı.Alınan bilgiye göre, dün gece geç saatlerde ITC binasına gelen silahlı 5 kişi ile görevli 2 koruma arasında arbede yaşandı.
Binada görevli 2 korumanın yaralandığı olayda, saldırganların ateş etmeden olay yerinden uzaklaştığı belirtildi.
"SALDIRI PLANLI DEĞİLDİ"
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Bölge Bakanı ve ITC Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Maruf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıyı kınadıklarını söyledi.
Saldırının kimsenin çıkarına hizmet etmediğini ifade eden Maruf, "Her ne kadar saldırı planlı ve siyasi olmasa da saldırganların, ITC Erbil binasına gelmeleri kabul edilemez. Emniyet güçlerinin saldırganları en kısa sürede yakalamasını istiyoruz. Saldırganlar, olayda ateş açmadı. Sadece binanın iki korumasını darp etti ve şu an tedavi görüyorlar." diye konuştu.
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