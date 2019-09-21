İran'dan ABD'nin yeni yaptırım kararına tepki
İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, ABD'nin açıkladığı yeni yaptırımlarla ilgili, "Merkez Bankasına yeniden yaptırım uygulanması, ABD'nin İran'a baskı aracı bulma konusunda elinin ne kadar boş olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.
İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, İran devlet medyasında yer alan açıklamasında, ABD Hazine Bakanlığının, İran Merkez Bankası, İran Ulusal Kalkınma Fonu ve İran'ın askeri alışverişlerinin finansal transferleri için kullanılan Etemd Tejarate Pars adlı şirkete yönelik yaptırımlarını eleştirdi.
İran ekonomisinin, yaptırımlar karşısında ne kadar dayanıklı olduğunu herkese ispatladığını savunan Himmeti, "Merkez Bankasına yeniden yaptırım uygulanması, ABD'nin İran'a baskı aracı bulma konusunda elinin ne kadar boş olduğunu gösteriyor. ABD'nin yaptırımlarda defalarca kez başarısız olması her zamankinden daha etkisiz olduğunun göstergesidir." görüşünü paylaştı.
Himmeti, İran Merkez Bankasının son dönemde başarılı olduğunu ve piyasalarda da istikrarı sağladığını belirterek, "İran ticareti ve mali işlemleri, ABD'nin yaptırım uygulayamayacağı kanallardan gerçekleşmektedir." değerlendirmesinde bulundu.
ABD'DEN İRAN ULUSAL BANKASINA YAPTIRIM
ABD Hazine Bakanlığı bugün, İran Merkez Bankası, İran Ulusal Kalkınma Fonu ve İran'ın askeri alışverişlerinin finansal transferleri için kullanılan Etemd Tejarate Pars adlı şirketine yaptırım kararı alındığını açıklamıştı.
Açıklamada, İran Merkez Bankasının, İran Devrim Muhafızlarına, bu orduya bağlı Kudüs Gücü'ne ve "terörist bağlantılarına" milyarlarca dolar sağladığı vurgulanmıştı.
Hazine Bakanı Steven Mnuchin de getirilen yaptırımlara ilişkin, "İran'ın Suudi Arabistan'a yönelik küstah saldırısı kabul edilemez." değerlendirmesinde bulunmuş ve bu yaptırımlarla İran'ın tüm fonlarının kesileceğini söylemişti.
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