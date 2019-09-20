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Trump'tan Bahreyn Prensi'ne: "Bu para size fazla"

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.09.2019
TRUMP'TAN BAHREYN PRENSİ'NE: BU PARA SİZE FAZLA

Başkanı , Washignton'a gelen Prensi Selman bin Hamad El-Halife ile gerçekleştirdiği görüşmede, “700 milyar dolarınız var ve bu çok fazla size” dedi.

Prensi Selman bin Hamad El-Halife resmi temaslarda bulunmak üzere birkaç gün önce geldiği Washignton'da, Başkanı ile görüştü.

"BAHREYN'İN ÇOK PARASI VAR"

Görüşmede Trump Selman'a, "Bahreyn'in 700 milyar doları var, gelecek yıl 718 milyar dolar ve sonraki yıl 738 milyar doları olacak bu çok para, Bahreyn'in çok parası var" dedi.

Veliaht ise Trump'ın konuşmasına yanıt vererek "Evet, bu para çok" dedi. 4 gün önce ABD'ye ziyaretinde bulunan El-Halife'nin, ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldiği kaydedildi.

Trump'tan Bahreyn Prensi'ne: Bu para size fazla TRUMP'TAN BAHREYN PRENSİ'NE: "BU PARA SİZE FAZLA"

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