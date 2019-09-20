Trump'tan Bahreyn Prensi'ne: "Bu para size fazla"
ABD Başkanı Donald Trump, Washignton'a gelen Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamad El-Halife ile gerçekleştirdiği görüşmede, “700 milyar dolarınız var ve bu çok fazla size” dedi.
Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamad El-Halife resmi temaslarda bulunmak üzere birkaç gün önce geldiği Washignton'da, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü.
"BAHREYN'İN ÇOK PARASI VAR"
Görüşmede Trump Veliaht Prens Selman'a, "Bahreyn'in 700 milyar doları var, gelecek yıl 718 milyar dolar ve sonraki yıl 738 milyar doları olacak bu çok para, Bahreyn'in çok parası var" dedi.
Veliaht Prens Selman ise Trump'ın konuşmasına yanıt vererek "Evet, bu para çok" dedi. 4 gün önce ABD'ye ziyaretinde bulunan El-Halife'nin, ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldiği kaydedildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Tanker İHA ilk test uçuşunu yaptı
- Arabasını tekmeleyen adamı ezdi
- İran'dan ABD'nin kararına tepki
- Ukrayna'da saldırgan, polis İHA'sını düşürdü
- Gerilim tırmanıyor! "Uzaydan bile vurabiliriz"
- Park halindeki 2 otomobil ve 10 motosiklet kül oldu
- Rusya'dan ABD'ye karşı İran'a destek geldi
- AVM'de büyük yangın! Vatandaşlar tahliye edildi
- Başkan Erdoğan'dan TEKNOFEST daveti
- Mısır halkı sokaklara döküldü! Mısır'da Sisi_out hareketi!
- Neslican Tay hastalığı "Mezenkimal Tümör" nedir? Neslican Tay ne kanseri?
- İran'dan ABD'nin yeni yaptırım kararına tepki
- Muğla'nın Ortaca ilçesinde orman yangını
- Hercai 14. yeni bölüm fragmanı! Miran ve Reyyan’ın aşkına büyük engel…
- Göztepe, Konyaspor'u 1-0 yendi
- OGM personel alımı başvuru şartları nelerdir? Orman Genel Müdürlüğü 4 bin 996 personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
- Kültür Bakanlığı 785 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları nelerdir? Kültür Bakanlığı personel alımı ne zaman?
- İŞKUR anne projesi başvuru şartları nelerdir? İŞKUR’dan işsiz annelere aylık 2400 TL’ye yakın harçlık!
- Hercai 13. bölüm izle! Hercai 13. son bölüm tek parça izle! (ATV)
- Neslican Tay son durum nedir? Neslican Tay sağlık durumu! Neslican Tay kimdir, kaç yaşında?
- Hercai bu akşam var mı? 20 Eylül ATV yayın akışı Hercai yeni sezon başlıyor mu?
- Son dakika: Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ hakkında karar