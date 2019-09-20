Amerikalılar Facebook davetini ciddiye alıp gizli askeri araştırmaların yapıldığı 51.bölgeye gitti

Facebook'tan "uzaylıları görme" iddiasıyla açılan daveti ciddiye alan yüzlerce Amerikalı, ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan ve gizli askeri araştırmaların yapıldığı askeri üsse gitti. ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan 51. bölge, uzaylılar ve gelişmiş askeri silahlar konusunda gizli araştırmaların yapıldığı bir tesis olarak biliniyor.

ABD'de, sosyal medya üzerinden "uzaylıları görme" iddiasıyla yapılan daveti ciddiye alan yüzlerce kişi, Nevada eyaletinde bulunan ve gizli askeri araştırmaların yapıldığı "51. Bölge" olarak bilinen askeri üsse gitti.