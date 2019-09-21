YPG/PKK'dan Tel Abyad'da 'bayrak' oyunu! Birini indirip diğerini astılar

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG, Tel Abyad ilçe merkezindeki paçavraları kaldırıp yerine, yine kendisinin kurduğu “askeri meclis”e ait flamaları astı. YPG/PKK, işgal ettiği Tel Abyad'da örgüte bağlı sözde askeri meclisleri geçen haziran ayında SDG'ye devretmiş gibi göstererek varlığını sürdürme kararı almıştı.

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye-Türkiye sınırında işgal ettiği Tel Abyad ilçesindeki sözde bayrağını, kendine bağlı sözde askeri meclisin bayrağıyla değiştirdi.

Tel Abyad'daki AA muhabirlerinin kent merkezinden elde ettiği yeni görüntüde, Türkiye'nin baskıları sonucu, YPG/PKK'lı teröristlerin ilçe merkezinde bayrak değiştirme oyununa gittiği görüldü.

Çekimlerde, teröristlerin daha önce kent merkezinde göndere çektiği büyük boy YPG/PKK bayrağının yerinde, şu an yine örgüte bağlı olan sözde askeri meclis bayrağının bulunduğu fark ediliyor.

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ÖRGÜTÜN MECLİSİ

Türkiye ile ABD arasında çalışmaları devam eden güvenli bölge faaliyetleri kapsamında devriyeler sürerken, terör örgütü Tel Abyad ilçesindeki varlığını sürdürüyor.

Örgütün varlığı, kendisine bağlı sözde askeri meclis ile kent merkezindeki silah depoları, meskun mahal hazırlıklarına meclis görünümü altında devam ediyor.

ABD desteğini almaya devam eden örgütün kentlerde ilan ettiği askeri meclisler ise üniforma ve bayrak değiştiren örgüt üyelerinden oluşuyor.

YPG/PKK, işgal ettiği Tel Abyad'da örgüte bağlı sözde askeri meclisleri geçen haziran ayında SDG'ye devretmiş gibi göstererek varlığını sürdürme kararı almıştı.

AA, Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan Tel Abyad'da 2 Kasım 2018'de YPG/PKK'nın ilçe merkezinde büyük bir direğe asılı olan bayrağı ile kontrol noktasındaki barınaklarının tepesinde yer alan sözde Kürdistan bayrağını görüntülemişti.

YPG/PKK, Suriye'de silah ve lojistik desteğiyle kendisine yakın tuttuğu bazı küçük grupları 12 Ekim 2015'te SDG adı altında bir araya getirdiğini duyurmuştu.

PKK'yı terör örgütü olarak kabul eden ABD, örgütle iş birliğine kılıf bulmak amacıyla SDG ismini vermişti. ABD Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Raymond Thomas, 22 Temmuz 2017'de YPG'nin adını kendilerinin tavsiyesiyle "Suriye Demokratik Güçleri" (SDG) olarak değiştirdiğini itiraf etmişti.

ÖRGÜTÜN İLÇEYİ İŞGALİ

YPG/PKK, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad ilçesini Haziran 2015'te ABD desteğiyle işgal etmişti.

Mevziler ve tüneller hariç, yalnızca Tel Abyad kent merkezi ile doğu ve batısında 30 kadar noktada YPG/PKK'lı teröristler konuşlu.

YPG/PKK'nın Tel Abyad'ın çevresindeki birkaç köyde askeri varlığını yerel meclislere devrettiği yönündeki iddialar ise gerçeği yansıtmıyor. Örgüt, askeri üniformalarını çıkarmış çok sayıda mensubunu sözde meclislere yerleştirmiş durumda.

Örgüt, işgal ettiği alanlarında yönetimi bölge halkında gibi göstermek için sivil ve askeri meclisler kuruyor.

Örgütün, nüfusun tamamına yakını Araplardan oluşan ilçede halk üzerindeki baskısı sürüyor.

Rakka'ya bağlı ilçenin batı kırsalında Türkmen köyleri de mevcut. Teröristler, buradaki Türkmen köylerini "bölgeyi terk etmeleri, aksi takdirde koalisyon uçaklarının hava saldırısı düzenleyeceği" tehdidiyle zorla boşaltmıştı.

BAŞKAN ERDOĞAN UYARMIŞTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'ye hareketi öncesinde yaptığı açıklamada, "Şimdi ise bir uydurma örgüt çıkarıldı. Açılımı Suriye Demokratik Güçleri. Yani SDG. Aslında bu bir aldatmaca. Yani bir kılıf bu. Bunun da PYD ve YPG'den hiçbir farkı yok. Buna bir çadır terör örgütü de diyebiliriz." demişti.

Erdoğan, geçen çarşamba yaptığı açıklamada da, güvenli bölge meselesi için "İki hafta içinde buradan bir sonuç çıkmazsa kendi hareket planlarımızı devreye sokacağız." ifadelerini kullanmıştı.