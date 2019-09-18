Son dakika: Liberya'da okulda yangın! En az 30 çocuk öldü...
Giriş Tarihi: 18.09.2019 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019
Son dakika haberine göre; Batı Afrika ülkesi Liberya’nın Paynesville bölgesinde bir okulda çıkan yangında en az 30 çocuğun hayatını kaybettiği açıklandı.
Batı Afrika ülkesi Liberya'nın Paynesville bölgesinde bir okulda gece saatlerinde yangın çıktı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada yangında en az 25 çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.
Liberya Devlet Başkanı George Weah faciayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden çocukların ailelerine başsağlığı diledi.
Yangının neden çıktığı ise henüz bilinmiyor.
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