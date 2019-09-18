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Son dakika: Liberya'da okulda yangın! En az 30 çocuk öldü...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.09.2019 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019
DÜNYA ŞOKTA! OKULDA YANGIN ÇIKTI EN AZ 30 ÇOCUK ÖLDÜ...

Son dakika haberine göre; ülkesi Liberya’nın Paynesville bölgesinde bir okulda çıkan yangında en az 30 çocuğun hayatını kaybettiği açıklandı.

ülkesi Liberya'nın Paynesville bölgesinde bir okulda gece saatlerinde çıktı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada yangında en az 25 çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

Liberya Devlet Başkanı George Weah faciayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden çocukların ailelerine başsağlığı diledi.

Yangının neden çıktığı ise henüz bilinmiyor.

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