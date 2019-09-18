İsrail askerleri, Filistinli kadını kontrol noktasında vurdu
Giriş Tarihi: 18.09.2019 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019
Kudüs'ün kuzeyindeki bir kontrol noktasında mevzilenen İsrail askerlerinin vurduğu kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralı kadının sağlık durumuna dair açıklama yapılmadı.
İsrail askerleri, Kudüs'ten Ramallah'a giden yol üzerindeki Qalandiya kontrol noktasında Filistinli bir kadını vurdu. WAFA haber ajansının haberinde, kadının kafasının karıştığı ve yanlış yöne saptığı için kontrol noktasına geldiği, herhangi bir tehdit oluşturmamasına rağmen, İsrail askerleri tarafından vurulduğu belirtildi.
AÇIKLAMA YAPILMADI
İsrail medyasında, kadının kontrol noktasından yasadışı geçmeye çalıştığı ve bu sebeple vurulduğu belirtildi. Yaralı kadının sağlık durumuna dair açıklama yapılmadı.
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Mehmet gül
Soysuzlar sonunuz bizim elimizden olsuncevapla 18.09.2019 13:38
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