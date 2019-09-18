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İsrail askerleri, Filistinli kadını kontrol noktasında vurdu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.09.2019 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019
VİCDANSIZLAR! KADINI VURUP İZLEDİLER

'ün kuzeyindeki bir kontrol noktasında mevzilenen askerlerinin vurduğu kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralı kadının sağlık durumuna dair açıklama yapılmadı.

askerleri, 'ten Ramallah'a giden yol üzerindeki Qalandiya kontrol noktasında bir kadını vurdu. WAFA haber ajansının haberinde, kadının kafasının karıştığı ve yanlış yöne saptığı için kontrol noktasına geldiği, herhangi bir tehdit oluşturmamasına rağmen, İsrail askerleri tarafından vurulduğu belirtildi.

İsrail askerleri, Filistinli kadını kontrol noktasında vurdu | Video İSRAİL ASKERLERİ, FİLİSTİNLİ KADINI KONTROL NOKTASINDA VURDU | VİDEO

AÇIKLAMA YAPILMADI

İsrail medyasında, kadının kontrol noktasından yasadışı geçmeye çalıştığı ve bu sebeple vurulduğu belirtildi. Yaralı kadının sağlık durumuna dair açıklama yapılmadı.

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Mehmet g&#252;l Mehmet gül

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cevapla 18.09.2019 13:38
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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