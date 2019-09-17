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İsrail Başbakanı Netanyahu'dan tepki çekecek bir açıklama daha

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.09.2019 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019
İSRAİL BAŞBAKANI NETANYAHU'DAN TEPKİ ÇEKECEK BİR AÇIKLAMA DAHA

Başbakanı Binyamin Netanyahu yeniden seçilirse işgal altındaki ’da yer alan kentinde yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin yaşadığı bölgeyi ‘İsrail’e ilhak’ edeceği vaadinde bulundu.

Netanyahu, radyosuna verdiği röportajda bugün yapılacak erken seçimler öncesi sağ seçmenin oyunu almaya yönelik açıklamalarda bulundu. 'da yer alan ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "İsrail'e ilhak" edeceği vaadinde bulunan Netanyahu'nun açıklaması da yatırımı olarak yorumlandı. Netanyahu, 4 Eylül'de El-Halil'e gitmiş ve yaptığı konuşmada, "Buradan kimseyi (Yahudi yerleşimcileri) çıkarmayacağız. El-Halil'in yabancısı değiliz ve burada sonsuza kadar var olacağız" demişti. El-Halil'deki Eski Şehir bölgesinde 400 kadar Yahudi yerleşimci yaşıyor. Yerleşimciler, bin 500 İsrail askeri tarafından korunuyor. El Halil'de Hz. İbrahim'in türbesinin bulunduğu Harem-i İbrahim Camisi İsrail tarafından bölünmüş, bir kısmı sinagoga çevrilmişti.

İİT'TEN KINAMA

Netanyahu'nun Ürdün Vadisi'ni 'İsrail'e ilhak etme' vaadini görüşmek üzere önceki gün 'ın Cidde kentinde toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı, Netanyahu'nun ilhak vaadini kınadı. Kararda, Netanyahu'nun "Ürdün Vadisi'nin tamamında, Ölü Denizin kuzeyinde ve işgal altındaki yerleşimlerde İsrail'in egemenliğinin tatbik edileceği" şeklindeki açıklamaları reddedildi ve şiddetle kınandı. İsrail'in işgale son vermedikçe ve Filistin topraklarından 1967 sınırlarına çekilmedikçe Ortadoğu'da barış ve güvenliğe ulaşılamayacağı vurgulandı.

5 AY İÇİNDE İKİNCİ SEÇİM

Anketler Netanyahu'nun Likud'u ile Benny Gantz'ın 'Mavi ve Beyaz' ittifakına parlamentoda 32'şer sandalye çıkmasını öngörüyor. Avigdor Lieberman'ın Yisrael Beitenu partisinin ise 10 sandalye alacağı tahmin ediliyor.

Ultra Ortodoks Yahudilere tanınan ayrıcalıkların sona erdirilmesini isteyen Lieberman, nisan ayındaki seçimler sonrasında Netanyahu ile koalisyon kurmayı reddetmişti.

Lieberman bu tutumunu sürdürürse Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in hükümeti kurma görevini Gantz'a verebileceği belirtiliyor. Gantz'ın hükümeti kurması durumunda İsrail'in iktidarda en uzun kalan başbakanı olan Netanyahu'ya yönelik yolsuzluk dosyaları raftan indirilebilir.

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