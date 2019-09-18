Rusya'daki dev tatbikatta S-400'ler kullanıldı
Rusya’da gerçekleşen ve birçok Asya ülkesinin dahil olduğu ‘Merkez 2019’ Uluslararası Askeri Tatbikatı’nda S-300 ve S-400 hava savunma sistemleri ateşlendi.
Rusya'da Çin, Kırgızistan, Pakistan, Hindistan, Kazakistan, Tacikistan ve Özbekistan ordularının katıldığı 'Merkez 2019' Uluslararası Askeri Tatbikatı devam ediyor. 16 Eylül'de başlayan ve 21 Eylül'e kadar devam edecek olan tatbikat Rusya'nın Totsky, Chebarkulsky, Yurginsky, Aleysky, Ashuluk ve Safakulevo bölgelerinde gerçekleşiyor.
AĞIR SİLAHLARLA TATBİKATIN YOĞUNLUĞU ARTTIRILDI
Rusya Savunma Bakanlığı öncülüğünde gerçekleşen tatbikatta diğer ülkelerin askerleri dahil olmak üzere 128 bin asker, 20 binden fazla askeri silah, 600 uçak ve 15 gemi tatbikatta görev alıyor. "Merkez 2019" tatbikatı olarak isimlendirilen tatbikatın ana amacı Orta Asya'nın güvenliği ve uluslararası teröre karşı mücadele olarak belirlenirken tatbikatın şiddeti de günden güne artmaya başladı. Tatbikatın ilk gününde hafif egzersizler gerçekleşirken ikinci günden itibaren ağır silahlarla tatbikatın yoğunluğu arttırıldı.
HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ ATEŞLENDİ
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından tatbikatın ikinci gününe S-300 ve S-400 hava savunma sistemlerinin hedefleri vurduğu anların görüntüleri yayınlandı. Rusya'nın Ashuluk bölgesinde hava savunma sistemleriyle yapılan tatbikatta S-300 ve S-400'ler aynı anda ateşlenerek önceden belirlenen hedefler vuruldu.
MAYINLARI ETKİSİZ HALE GETİRDİ
Yapılan tatbikatta Rusya'nın yanı sıra Çin, Kırgızistan, Pakistan, Hindistan, Kazakistan, Tacikistan ve Özbekistan askerleri de etkin görev aldı. Tatbikatta ayrıca tankçı kara birlikleri tanklarla hedefleri etkisiz hale getirirken, ülkelerin deniz birlikleri de Hazar Denizi'ne döşenen mayınları etkisiz hale getirdi.
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