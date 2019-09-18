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Rusya'daki dev tatbikatta S-400'ler kullanıldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.09.2019 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019
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’da gerçekleşen ve birçok Asya ülkesinin dahil olduğu ‘Merkez 2019’ ’nda ve hava savunma sistemleri ateşlendi.

'da , , , , , Tacikistan ve Özbekistan ordularının katıldığı 'Merkez 2019' devam ediyor. 16 Eylül'de başlayan ve 21 Eylül'e kadar devam edecek olan tatbikat Rusya'nın Totsky, Chebarkulsky, Yurginsky, Aleysky, Ashuluk ve Safakulevo bölgelerinde gerçekleşiyor.

Rusya'daki dev tatbikatta S-400'ler kullanıldı | Video RUSYA'DAKİ DEV TATBİKATTA S-400'LER KULLANILDI | VİDEO

AĞIR SİLAHLARLA TATBİKATIN YOĞUNLUĞU ARTTIRILDI

Rusya öncülüğünde gerçekleşen tatbikatta diğer ülkelerin askerleri dahil olmak üzere 128 bin asker, 20 binden fazla askeri silah, 600 uçak ve 15 gemi tatbikatta görev alıyor. "Merkez 2019" tatbikatı olarak isimlendirilen tatbikatın ana amacı Orta Asya'nın güvenliği ve uluslararası teröre karşı mücadele olarak belirlenirken tatbikatın şiddeti de günden güne artmaya başladı. Tatbikatın ilk gününde hafif egzersizler gerçekleşirken ikinci günden itibaren ağır silahlarla tatbikatın yoğunluğu arttırıldı.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ ATEŞLENDİ

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından tatbikatın ikinci gününe ve hava savunma sistemlerinin hedefleri vurduğu anların görüntüleri yayınlandı. Rusya'nın Ashuluk bölgesinde hava savunma sistemleriyle yapılan tatbikatta S-300 ve S-400'ler aynı anda ateşlenerek önceden belirlenen hedefler vuruldu.

MAYINLARI ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Yapılan tatbikatta Rusya'nın yanı sıra Çin, Kırgızistan, Pakistan, Hindistan, Kazakistan, Tacikistan ve Özbekistan askerleri de etkin görev aldı. Tatbikatta ayrıca tankçı kara birlikleri tanklarla hedefleri etkisiz hale getirirken, ülkelerin deniz birlikleri de 'ne döşenen mayınları etkisiz hale getirdi.

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