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Son dakika: Afganistan'da Cumhurbaşkanı Gani'nin mitingine bombalı saldırı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.09.2019 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019
AFGANİSTAN'DA CUMHURBAŞKANI GANİ'NİN MİTİNGİNE BOMBALI SALDIRI

Son dakika haberi... Eşref 'nin katıldığı seçim mitingine bombalı intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 24 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Gani'nin durumunun iyi olduğu açıklandı. Öte yandan başkent Kabil'de de başka bir patlama meydana geldiği, olayda 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Her iki saldırıyı da Taliban üstlendi.

'da yetkililer, Eşref 'nin katıldığı seçim mitingine düzenlenen bombalı saldırının Parvan vilayetinin Cengel Bağ bölgesinde miting için toplanan kalabalığın arasında gerçekleştiğini açıkladı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 24 kişi yaşamını yitirdi, 31 kişi de yaralandı.

İntihar saldırısı olduğu açıklanan saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Saldırı sırasında Cumhurbaşkanı Gani'nin miting alanında olduğu ancak patlamadan zarar görmediği belirtiliyor.



KABİL'DE DE PATLAMA
Öte yandan başkent Kabil'de de başka bir patlama meydana geldiği, olayda 6 kişinin hayatını kaybettiği gelen bilgiler arasında.

TALİBAN ÜSTLENDİ
Afganistan'daki kanlı iki saldırıyı da Taliban'ın üstlendiği bildirildi.

Afganistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi 28 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Afganistan'da Cumhurbaşkanı Gani'nin mitingine bombalı saldırı AFGANİSTAN'DA CUMHURBAŞKANI GANİ'NİN MİTİNGİNE BOMBALI SALDIRI

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