Türkiye'den Afganistan'daki saldırı hakkında açıklama
Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin mitinginde gerçekleşen bombalı saldırı sonrası Türkiye'den açıklama geldi. En az 24 kişinin hayatını kaybettiği saldırı hakkında açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, "Dost Afganistan Hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da meydana gelen saldırıları kınayan bir mesaj yayımladı.
Dışişleri'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Gani'nin seçim mitingine bugün yapılan bombalı saldırı sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Afganistan'daki demokratik süreci hedef alan söz konusu terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Cumhurbaşkanı Gani başta olmak üzere dost Afganistan Hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz.
Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinin barış ve güvenlik ortamında gerçekleştirilmesini temenni ediyoruz."
İKİNCİ PATLAMA
Öte yandan başkent Kabil'de de ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu bölgede patlama meydana geldi. Reuters haber ajansı, en az üç kişinin hayatını kaybettiği aktardı.
Her iki saldırıyı da terör örgütü Taliban üstlendi.
Afganistan'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 28 Eylül'de yapılması öngörülüyor.
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