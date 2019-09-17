Kral Selman: Aramco'ya yapılan saldırılar dünya ekonomisini hedef alıyor

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud, ülkenin milli petrol şirketi Aramco'yu hedef alan saldırılar ile alakalı açıklama yaptı. Kral Selman, saldırıların sadece Suudi Arabistan'ı hedef almadığını dünya ekonomisini hedeflediğini söyledi.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud, ülkenin milli petrol şirketi Aramco'yu hedef alan saldırılar sonrası ilk kez açıklamalarda bulundu. Uluslararası ajanslara son dakika olarak düşen sözlerinde Kral Selman, "Saldırılar nereden gelirse gelsin Suudi Arabistan topraklarını koruyacaktır" dedi.

"BAŞA ÇIKABİLİRİZ"

Tüm uluslararası toplumdan saldırıları durdurulması için "sert adımlar" atması çağrısı yapan Kral Selman, bu saldırılar ile sadece ülkesinin değil, tüm dünya ekonomisinin hedef alındığını söyledi. Bakanlar Kurulu'nda konuşan Kral Selman, ayrıca, ülkesinin bu tür saldırılar ile başa çıkma konusunda oldukça yetenekli olduğunu vurguladı.

RİYAD YÖNETİMİNİ KALBİNDEN VURDULAR

Suudi Arabistan'ın petrol devi Aramco şirketine ait iki rafineye, hafta sonu gece saatlerinde SİHA'larla saldırı düzenlenmişti. Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, Abqaiq ve Khurais petrol yerleşkelerine yapılan saldırısı sonrası çıkan yangının kısa sürede söndürüldüğünü açıklamıştı.

"SUUDİ ARABİSTAN'I BİR DAHA VURURUZ" TEHDİDİ

Saldırıyı üstlenen İran destekli Husiler dün yaptıkları son dakika açıklamasıyla herkesi tedirgin etmişti. Husilerden yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan petrol tesisi Aramco'da bulunan şirketleri ve yabancıları uyarıyoruz. Her an yeniden vurabiliriz" denilmişti.

ABD SALDIRDAN İRAN'I SORUMLU TUTTU

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan'daki iki petrol tesisine yapılan saldırı konusunda doğrudan İran'ı suçladı. Pompeo Twitter'dan yaptığı açıklamada, saldırıyı Husilerin yapmadığını ima ederek, "Tüm tansiyonu azaltma çağrıları arasında İran şimdi dünyanın enerji arzına eşi görülmemiş bir saldırı başlattı. Saldırıların Yemen'den geldiğine dair bir kanıt yok" ifadelerini kullanmıştı.

Amerikan ABC News televizyonuna konuşan Washington yönetiminden ismi açıklanmayan bir üst düzey yetkili de, Saudi Aramco'ya ait tesislere düzenlenen saldırıların İran tarafından fırlatılan seyir füzeleri ve silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlendiği iddia etti.

İRAN'DAN SUÇLAMALARA RET

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Suudi Arabistan'daki iki petrol tesisine düzenlenen saldırıda İran'ın suçlanmasıyla ilgili ABD makamlarını eleştirerek, Suudi Arabistan'ın 5 yıldır Yemen'e yönelik savaş başlattığını ve "Yemenlilerin de saldırılara karşı koyduğunu" savundu.